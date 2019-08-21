الإدريسي يدخل مفكرة "سبورتينغ لشبونة" البرتغالي

أوعنا بلعيد

أصبح الدولي المغربي أسامة الإدريسي، نجم أزد الكمار الهولندي، مطلوبا بقوة في الدوري البرتغالي الممتاز بعدما أبدى مدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي رغبته في استقدامه خلال المركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية فإن الهولندي مارسيل كايزر، مدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، يرغب في تعزيز صفوف ناديه بضمه المهاجم المغربي المتألق، إذ يراه الخيار الأنسب لخططه ونهجه التكتيكي.

وأوضح المصدر نفسه أن مدرب لشبونة يريد التعاقد مع الإدريسي لتقوية مركز الجناح، وطلب من إدارة ناديه التفاوض مع نظيراتها الهولندية بغية التوصل إلى حل نهائي وتخفيض مبلغ 10 ملايين أورو التي وضعها ألكمار شرطا لرحيل نجمه.

وضرب مهاجم الأسود بقوة مع بداية الدوري الهولندي الممتاز، وتمكن من تسجيل 3 أهداف قاد بها فريقه إلى احتلال المركز الأول بفارق الأهداف عن أياكس أمستردام (حكيم زياش، نصير مزراوي، زكرياء لبيض)، بعد مرور ثلاث جولات على بداية الإيردفيزي.