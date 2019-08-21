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كُتّاب وآراء
يوسف توتوح يخوض تجربة جديدة في النرويج
عزز فريق ستابيك النرويجي صفوفه بتعاقده رسميا مع المغربي يوسف توتوح (26 سنة)، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء، قادما من فريق أوروس الدنماركي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأعلن فريق ستابيك النرويجي عبر موقعه الرسمي تعاقده مع اللاعب المغربي، قائلا: "يستمر فريقنا في تعزيز صفوفه، وهذا أمر لطيف للغاية. يمكننا أن نعلن لمشجعينا الأعزاء خبر استعارة اللاعب توتوح".
وأضاف الفريق متحدثا عن الوافد الجديد: "هو لاعب ذو عقلية هجومية ويجيد اللعب على الجهة اليسرى، كما لعب 133 مباراة في الدوري الممتاز، معظمها في نادي كوبنهاغن".
وبخصوص اختياره عرض فريق ستابيك، قال اللاعب توتوح، متحدثا لموقع ناديه الرسمي: "إنه مشروع مثير للغاية.. تحدثت أنا ووكيلي عن النادي. بالنسبة لي، كل شيء كان متعلقا بدقائق اللعب. رأيت المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق، وهناك مجموعة ترغب في لعب كرة القدم، وهذا أمر جيد ونال إعجابي".
كما أجاب اللاعب عن سؤال صحافي متعلق بوصفه نفسه كلاعب كرة قدم، قائلا: "أنا لاعب فني وأعتمد على القوة الجسدية، أستمتع بلعب كرة القدم وأتواجد بالثلث الأخير من الملعب، كما لدي نظرة جيدة لزملائي اللاعبين، وسأكون لائقا بشكل جيد للعب رفقة ستابيك، لأن هذا هو انطباعي الأول"، وأنهى حديثه بالقول: "نلعب كرة قدم جيدة حقًا، ولا أستطيع الانتظار لبدء التدريب مع الفريق".