صلاح ينفي تدخله لإعادة "وردة" إلى المنتخب

هسبريس - أ.ف.ب

نفى محمد صلاح، نجم كرة القدم المصرية والعالمية، في مقابلة له، مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تدخله لحل أزمة رفيقه في منتخب مصر عمرو وردة، الذي طالته اتهامات بالتحرش الجنسي أثناء بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وكانت سببا في استبعاده عن الفريق الوطني عددا من المباريات.

وكان صلاح قد تعرض لحملة انتقادات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في يونيو عندما كتب تغريدة عن الأزمة، أوضح فيها أنه "علينا أن نؤمن بالفرص الثانية.. أن نقود ونعلّم. النبذ ليس الحل".

ونفى صلاح، في مقابلة الاثنين، عندما سُئل عن تدخله لإعادة وردة إلى الفريق، قائلا: "بالطبع لا (لم أتدخل). أنا لست قائد الفريق ولا مدير المنتخب ولا المدير الفني"، مضيفا للمقدمة "صدقيني.. لو كنت بهذه القوة لتمكنت من تغيير الكثير من الأشياء".

وتابع مدافعا عن موقفه القديم "ما عنيته أن ذلك (التحرش الجنسي) حدث من قبل ويحدث الآن، فلا بد (لوردة) أن يجد علاجا أو إعادة تأهيل للتأكد من أن ذلك لن يحدث مجددا".

وأكد نجم فريق ليفربول الإنكليزي أن موقفه في الدفاع عن النساء "لا يزال كما هو.. الناس أساؤوا فهم ما قلت".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في 26 يونيو استبعاد وردة (25 عاما) الكامل من تشكيلة المنتخب بعدما ثبت تورطه في قضية تحرش جنسي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الاتحاد قرر بعد ذلك بيومين إلغاء العقوبة، وإعادة وردة إلى تشكيلة المنتخب بدءا من الدور ثمن النهائي للبطولة نتيجة الضغط الذي مارسه رفاقه في الفريق، وبينهم صلاح.

وأثارت مقابلة صلاح ردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الرفض والتأييد.

وكتب أحد المستخدمين على "تويتر" أن "تصريحات صلاح غير موفقة، ولكن متوقعة. بعد دعم لاعبي المنتخب لمتحرش فليس هناك رد يقوله غير ذلك لأن الموضوع يكسف.. للأسف، صلاح يجني ثمار خطأ ارتكبه، وأتمنى يكون مقتنعا أمام نفسه. إنه أخطأ".

وكتبت مستخدمة "عندما يذهب إلى إنجلترا يتخذ موقف الإنجليز في الدفاع عن حقوق المرأة، ولما يأتي إلى مصر يأخذ موقف المصريين عندما يقولون طفل وأخطأ واعطوه فرصة ثانية".

وكتبت أخرى مؤيدة "مثلما قال كلاما يستحق النقد قال كلاما يستحق المدح، وإنه على الأقل يسعى لتنظيف المنظومة التي يعمل فيها من الفساد".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها نجم فريق ليفربول الإنكليزي عن هذه الأزمة منذ انتهاء البطولة القارية، التي استضافتها مصر بين 21 يونيو و19 يوليوز، وتُوّج بها منتخب الجزائر بعد ما شهدت أداء مخيبا للفراعنة.

من جهته، فاجأ نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أحمد شوبير، الجميع بتصريحات نقلتها قناة "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، ردا على ما قاله صلاح في هذا الشأن، إذ قال: "تغريدة (صلاح) التي كتبت كانت بالتنسيق مع رئيس اتحاد الكرة لتهيئة الرأي العام لعودة وردة".