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الرئيسية | رياضة | ثنائية بوركينا فاسو تبعثر أوراق "أشبال الأطلس"

ثنائية بوركينا فاسو تبعثر أوراق "أشبال الأطلس"

ثنائية بوركينا فاسو تبعثر أوراق "أشبال الأطلس"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 21:22

سقط المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة بثنائية نظيفة في ثاني مباريات بطولة الألعاب الإفريقية، التي تحتضنها العاصمة الرباط، أمام المنتخب البوركينابي مساء اليوم الثلاثاء.

وانطلقت المواجهة على وقع اندفاع بدني كبير بين الفريقين. ومع مرور الدقائق حاولت العناصر الوطنية بسط سيطرتها على أطوار اللعب، واستثمار بعض الكرات الهجومية للوصول إلى شباك المنتخب البوركينابي.

وظل الأداء الهجومي للمنتخب المغربي ضعيفا خلال مجمل فترات الشوط الأول، حيث غابت عنه الحلول الهجومية بشكل كلي بفعل الانتشار الجيد للعناصر البوركينابية وقتاليتها في الخط الخلفي.

وفي الوقت الذي كان الشوط الأول يسير نحو نهايته، تمكن المنتخب البوركينابي من اقتناص أول أهداف المباراة في حدود الدقيقة 38، عن طريق المدافع واتارا إبراهيم، بعد هفوة دفاعية من جانب المنتخب المغربي.

وفي الشوط الثاني حاولت العناصر الوطنية الضغط على المنتخب البوركينابي بحثا عن هدف العودة في النتيجة، غير أن ضعف الأداء الهجومي ظل هو المعطى السائد على غرار الشوط الأول، في الوقت الذي كان المنتخب الخصم يبحث عن المباغتة عبر مرتدات هجومية، وهو ما تحقق له في حدود الدقيقة 59 عن طريق اللاعب دياندا.

وبعثر الهدف الثاني للمنتخب البوركينابي كثيرا أوراق المدرب جمال السلامي، خلال النصف ساعة الأخيرة من المباراة، إذ لم يتمكن "أشباله" من العودة في النتيجة، قبل أن يطلق الحكم الصومالي صافرة النهاية بفوز المنتخب البوركينابي بهدفين نظيفين.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - قاطعو الثلاثاء 20 غشت 2019 - 22:16
تبذير فلوس المغاربة لي تيدفعو ضرائب بدل صرفها على المستشفيات,كيف يعقل ان نظامنا الصحي يحتل الرتبة 89 خلف بنغلاديش والعراق وفنيزويلا .قاطعو الكرة لتذهب ملاييرها لتطوير الصحة
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36
2 - Mogador الثلاثاء 20 غشت 2019 - 22:20
المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يخسر أمام منتخب بوركينافاسو!!!!! صراحة هادشي كيبكي.
هذا هو المنتخب الذي ننتظر منه إعلاء الراية الوطنية في المستقبل . عصبتونا.
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1
3 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الثلاثاء 20 غشت 2019 - 22:38
اللعب في افريقيا لا يعترف ب "أولاد دانون". كرة القدم هي معركة شرسة دون عنف. بالاظافة الى التقنيات والسرعة... لابد من القتال برجولية + استعمال العقل والذكاء
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4 - عاصر الثلاثاء 20 غشت 2019 - 22:41
الفشل من القاعدة الى القمة ابتعدوا عن الكرة اعطيوا الفرصة لقطاعات اخرى احق بتبذير اموال المواطن عليها اعباد الله كرة القدم ليست لنا واسالوا التاريخ يقول لكم اننا اقزام كرويا
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2
5 - البتول المتول الكنبوري الثلاثاء 20 غشت 2019 - 22:50
انجاز تاريخي اخر ينضاف الى تاريخ الجامعة المغربية برئاسة السي لقجع ,ها هي الكرة المغربية تجني ثمار تسيير لارغيت بعد نكسة رينار بالغابون وروسيا,ومصر ها هي باقي المنتخبات تمشي على نفس النهج والخطى ........! من البلادة انتظار شيئا من مدرب اظهر على انه .........................ومن منتخب تاهل بالقلم ,منذ الاقصائيات كان واضحا ان هذا الفريق الكرتوني الفاشل لا علاقة له بالكرة ,وانه فريق باك صاحبي ......!ولكن تعبنا من النقد ,لان العصابة رغم كل هذا الفشل والخزي والعار لمدة طويلة لا يزالون يتحموا بزمام الامر بجامعة البلاء........!
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6 - abdallah marrakech الثلاثاء 20 غشت 2019 - 22:51
انا مع التعليق رقم 1. مادا اعطتنا كرة القدم تدبير المال بدون مقابل. اجر مدرب خلال سنة مع اجور التاقم الفني مثل صب الماء في الرمل
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7 - مضحك الثلاثاء 20 غشت 2019 - 22:57
هذا افضل رد على اصحاب الاعب المحلي ، و المدرب المحلي .
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