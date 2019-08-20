ثنائية بوركينا فاسو تبعثر أوراق "أشبال الأطلس"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

سقط المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة بثنائية نظيفة في ثاني مباريات بطولة الألعاب الإفريقية، التي تحتضنها العاصمة الرباط، أمام المنتخب البوركينابي مساء اليوم الثلاثاء.

وانطلقت المواجهة على وقع اندفاع بدني كبير بين الفريقين. ومع مرور الدقائق حاولت العناصر الوطنية بسط سيطرتها على أطوار اللعب، واستثمار بعض الكرات الهجومية للوصول إلى شباك المنتخب البوركينابي.

وظل الأداء الهجومي للمنتخب المغربي ضعيفا خلال مجمل فترات الشوط الأول، حيث غابت عنه الحلول الهجومية بشكل كلي بفعل الانتشار الجيد للعناصر البوركينابية وقتاليتها في الخط الخلفي.

وفي الوقت الذي كان الشوط الأول يسير نحو نهايته، تمكن المنتخب البوركينابي من اقتناص أول أهداف المباراة في حدود الدقيقة 38، عن طريق المدافع واتارا إبراهيم، بعد هفوة دفاعية من جانب المنتخب المغربي.

وفي الشوط الثاني حاولت العناصر الوطنية الضغط على المنتخب البوركينابي بحثا عن هدف العودة في النتيجة، غير أن ضعف الأداء الهجومي ظل هو المعطى السائد على غرار الشوط الأول، في الوقت الذي كان المنتخب الخصم يبحث عن المباغتة عبر مرتدات هجومية، وهو ما تحقق له في حدود الدقيقة 59 عن طريق اللاعب دياندا.

وبعثر الهدف الثاني للمنتخب البوركينابي كثيرا أوراق المدرب جمال السلامي، خلال النصف ساعة الأخيرة من المباراة، إذ لم يتمكن "أشباله" من العودة في النتيجة، قبل أن يطلق الحكم الصومالي صافرة النهاية بفوز المنتخب البوركينابي بهدفين نظيفين.

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