أوتريخت يكافئ ريان الأزرق على اجتهاده وتطوره

أوعنا بلعيد

كافأ مسؤولو فريق أوتريخت الهولندي لكرة القدم الموهبة المغربية ريان الأزرق، وقاموا بتمديد عقده حتى منتصف عام 2022، بالإضافة إلى ذلك يتضمن العقد خيارا لتوسيع التعاون حتى منتصف عام 2023.

وأعلن الفريق الهولندي، عبر موقعه الرسمي على الأنترنيت، توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي أفضى إلى تمديد العقد مع الموهبة المغربية ريان الأزرق، الذي لعب في صفوف الفريق لأقل من 19 سنة الموسم قبل الماضي كما دافع عن ألوان فريقه لأقل من 21 سنة الموسم المنصرم.

وتحدث جوردي زيدام ، مدير شؤون كرة القدم في إف سي أوترخت، حول تمديد عقد اللاعب قائلا: "نحن سعداء للغاية بتمديد عقد ريان". وأضاف: "إنه لاعب يمكنه صنع عدة أشياء كما لديه تسديدات جيدة، نرى في ريان لاعبًا لديه القدرة على أن يصبح قيمة ثابتة في الفريق الأول على المدى الطويل".

وكان اللاعب ريان الأزرق، الذي يبلغ من العمر 20 سنة والذي يشغل مركز وسط الميدان، قد لعب في وقت سابق بقميص نادي أياكس أمستردام لأقل من 17 سنة، بعدما بدأ تكوينه في مدرسة "زيبورغيا" خلال موسم 2008-2009، كما لعب 21 مباراة بقميص ناديه الحالي إلى الآن، وكان دائم الظهور خلال تحضيرات الموسم الجديد رفقة الفريق الأول.