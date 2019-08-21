منديل يخوض مرانه الأول مع "ّديجون الفرنسي"

أوعنا بلعيد

انضم الدولي المغربي حمزة منديل، الأربعاء، إلى مران فريقه الجديد ديجون الفرنسي، قبل إعلان الأخير بشكل رسمي عن تفاصيل صفقة تعاقده مع مدافع الأسود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأجمعت وسائل إعلام فرنسية وألمانية على أن فريق ديجون أنهى تعاقده مع المدافع المغربي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء نهاية الموسم المقبل، بانتظار الإعلان عن الصفقة رسميا وتقديم الوافد الجديد.

والتقط الإعلام الفرنسي صورة للاعب المذكور وهو يخوض تداريبه على انفراد رفقة المعد البدني لفريق ديجون، في أفق استعادته لجاهزيته البدنية قبل الانتظام مع زملائه الجدد خلال التداريب الجماعية استعدادا للقادم من المواعيد.

وعاد الظهير الأيسر إلى الدوري الفرنسي مجددا بعدما خاض تجربة احترافية سابقة رفقة فريق "ليل" لينتقل بعدها إلى شالكة الموسم الماضي، مقابل ستة ملايين أورو، لكنه لم ينجح في فرض اسمه وتقديم أوراق اعتماده؛ ما جعله رفقة زميله يفين كونوبليانكا ونبيل بنطالب خارج حسابات ديفيد فاغنر، مدرب شالكة.

جدير بالإشارة إلى أن الفرنسي باتريس بوميل، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، كان قد وجّه الدعوة إلى حمزة منديل ضمن قائمته الأولية التي ضمت 67 لاعبا استعداداً لمواجهة منتخب مالي، ضمن الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة.