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كُتّاب وآراء
الفرنسي جيريس يرحل عن تدريب المنتخب التونسي
قال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء إنه انفصل بالتراضي عن المدرب الفرنسي آلان جيريس بعد نحو تسعة أشهر في منصبه رغم أنه قاد المنتخب إلى الدور قبل النهائي في كأس الأمم الافريقية لأول مرة منذ 15 عاما.
وتولى جيريس (66 عاما) المهمة في 13 دجنبر الماضي بعقد يمتد لعام ونصف وكان مكلفا ببلوغ المربع الذهبي في كأس الأمم على الأقل.
وبالفعل قاد تونس لتحقيق هذا الهدف في يوليوز الماضي لأول مرة منذ تتويجها باللقب على أرضها في 2004 وحققت تونس المركز الرابع لكن الأداء لم يكن مقنعا لكثير من المتابعين.
وتعرض جيريس وفريقه لانتقادات خلال مشوار البطولة بسبب الأداء والنتائج المحبطة خلال ثلاثة تعادلات مع مالي وأنغولا وموريتانيا بدور المجموعات وتأهل بصعوبة إلى أدوار خروج المغلوب.
وفي دور 16 فازت تونس بركلات الترجيح على غانا قبل أن تهزم مدغشقر 3-صفر في دور الثمانية لتصعد لمواجهة السنغال في قبل النهائي وخسرت 1-صفر.
واكتفت تونس بالمركز الرابع بعد الخسارة 1-صفر أمام نيجيريا.
وتستعد تونس لافتتاح مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 إذ تنافس في المجموعة العاشرة مع ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.