بوفال يثير الخلاف بين سيلتا فيغو وساوثهامبتون

أوعنا بلعيد

رفض مسؤولو نادي سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم الاستسلام بخصوص استعادة الدولي المغربي سفيان بوفال، وضمه بشكل نهائي إلى فريقهم، بالرغم من إغلاق ناديه الحالي ساوثهامبتون الباب في وجه ممثل الكرة الإسبانية.

وتحدث فيليب مينامبريس، مدير نادي سيلتا فيغو، عن رغبة فريقه في استعادة خدمات المهاجم المغربي بعد الأصداء القوية التي تركها عقب استقدامه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى ضغط الجماهير من أجل التعاقد معه بعد عشقها فنياته وطريقة لعبه الفريدة.

وأوضح مينامبريس، في تصريح نقلته صحيفة "أس" الإسبانية، أن "فريق ساوثهامبتون أغلق مبدئيا الباب أمام عودة بوفال لارتداء قميص نادينا مجددا، لكن لِنَرَ الآن ما قد يحدث. إنه لاعب يتميز بخصائص وصفات كروية مختلفة عما نتوفر عليه في مجموعتنا".

وتشنجت العلاقة بين إدارة ساوتهامبثون وإدارة سيلتا فيغو، بعدما رفضت الأخيرة تفعيل بند "أحقية الشراء"، الذي تضمنه عقد المهاجم المغربي، بحجة أن الفريق غير قادر على دفع 17 مليون دولار مقابل إتمام الصفقة، كما أنها لم تقم بأي إجراء فوري لدى انقضاء عقد إعارة اللاعب.