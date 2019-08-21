نادي السيلية: صفقة اللاعب بوصوفة "مفيدة للغاية"

هسبريس - د.ب.أ

شدد عبد الله الحنزاب رئيس جهاز الكرة بنادي السيلية القطري على نجاح مجلس إدارة النادي في إنهاء ملف المحترفين الأجانب قبل ساعات قليلة من انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري نجوم قطر، وذلك بإبرام صفقة التعاقد مع الـدولي المغربـي مـبارك بـوصـوفة لـمـدة مــوسمـين.

وذكر النادي في بيان عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن اللاعب قام بتوقيع العقد رسميا بمقر النادي في حضور الحنزاب.

واجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح في مستشفى الطب الرياضي لجراحة العظام "اسبيتار" بعد ساعات قليلة من وصوله إلى الدوحة لإنهاء المفاوضات المكثفة التي تكللت بالنجاح، لـيـكـون صانع ألعاب أسود الأطلس، المحـترف الأجنـبـي الـرابـع في قائمة الفريق إلى جـانب الإيـراني كريم أنصاري والسنغالي كارا والإبقاء على الجزائري نـذيـر بلحاج واللاعب التونسي بلال سعداني.

وقال الحنزاب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن صفقة بوصوفة "رغم أنها جاءت في وقت متأخر قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أنها صفقة مهمة ومفيدة للغاية بالنسبة للنادي، كونه لاعب صاحب خبرة كبيرة وسبق له اللعب في بطولة دوري أبطال آسيا التي سيخوض النادي غمارها لأول مرة في تاريخه هذا الموسم."

وأوضح الحنزاب أن إدارة السيلية رفضت التعجل في أي من صفقات المحترفين لاختيار الأنسب وأفضل العناصر التي يمكنها تقديم الإضافة للفريق في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع المدرب التونسي للفريق، سامي الطرابلسي.

وأضاف الحنزاب أن الإدارة تمكنت من تدعيم صفوف الفريق بعدد من العناصر من اللاعبين المواطنين، مشيرا إلى أن طموحات النادي كبيرة للغاية هذا الموسم بعدما نجح في إحراز المركز الثالث بالدوري القطري، بالإضافة لوصوله إلى الدور قبل النهائي بكأس أمير قطر.

يذكر أن السيلية تعاقد مع دانيال غومو، لمدة ثلاث سنوات قادما من الريان، وعبد الله العنزي قادما من الخريطيات، بالإضافة إلى خليفة أبو بكر على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادما من الدحيل وإبراهيم ماجد لمدة عام واحد قادما من السد.

وانتظم النجم المغربي مبارك بوصوفة في تدريبات السيلية للمرة الأولى عقب الانتهاء من إجراءات التعاقد وشارك في التدريب الرئيسي الذي خاضه السيلية مساء الثلاثاء تحت إشراف الطرابلسي، وذلك استعدادا لمواجهة الخور في المرحلة الأولى من الدوري الخميس على ملعب "جاسم بن حمد" بنادي السد.