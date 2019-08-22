24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. ربع السكان في ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية (5.00)

  2. رصيف الصحافة: حجز أموال ومجوهرات بمنزل مدير "وكالة مراكش" (5.00)

  3. وزارة الصحة تقرر توقيف طبيب بسبب "هفوة خطيرة" (5.00)

  4. "ضيف خاص" .. الصمدي يناقش القانون الإطار و"التناوب اللغوي" (5.00)

  5. بعد 10 سنوات من الرئاسة .. لقجع يتخلى عن تسيير نهضة بركان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مرابط ينتقل رسميا إلى "هيلاس فيرونا" الإيطالي

مرابط ينتقل رسميا إلى "هيلاس فيرونا" الإيطالي

مرابط ينتقل رسميا إلى "هيلاس فيرونا" الإيطالي
أوعنا بلعيد
الخميس 22 غشت 2019 - 19:05

عزّز فريق هيلاس فيرونا الإيطالي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي سفيان مرابط، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء بقيمة 3 ملايين أورو، قادما من فريق كلوب بروج البلجيكي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الفريق الإيطالي تعاقده مع سفيان مرابط، البالغ من العمر 23 سنة، من أجل تقوية خط الوسط، بعدما ألح الطاقم التقني على تعزيز محور "الارتكاز" تأهبا للعام الجديد، ليستقر اختيار الإدارة على النجم المغربي الذي كان مطلوبا كذلك من فريق بولونيا.

وحل لاعب الأسود، يوم أمس الأربعاء، بإيطاليا، وخضع للكشف الطبي الروتيني قبل توقيع العقد، ليصبح بذلك ثاني توقيع لفريق فيرونا بعد عدة أيام من وصول كلود أدجابونج.

وعلى الرغم من بلوغه سن الـ23 هذا الأسبوع، فإن اللاعب مرابط تمكن من تمثيل المنتخب في ثماني مباريات، كما دافع عن ألوان العديد من الأندية؛ وهو ما شجع إدارة ناديه الجديد على التعاقد معه، بحكم الخبرة التي يتوفر عليها.

يذكر أن سفيان مرابط وُلد في هولندا، ولعب بألوان أندية أوتريخت وفينورد قبل انتقاله إلى نادي بروج بقيمة 2.5 مليون يورو في الصيف الماضي، وطيلة مقامه مع فريقه السابق تمكن من تسجيل هدف واحد في 29 مباراة. وإلى جانب موقعه الأساسي كلاعب وسط دفاعي، يمكن لامرابط اللعب على الجهة اليمنى أو كظهير إذ تم توظيفه خلال ستة مراكز رفقة فريقه البلجيكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.