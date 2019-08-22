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كُتّاب وآراء
مرابط ينتقل رسميا إلى "هيلاس فيرونا" الإيطالي
عزّز فريق هيلاس فيرونا الإيطالي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي سفيان مرابط، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء بقيمة 3 ملايين أورو، قادما من فريق كلوب بروج البلجيكي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وأعلن الفريق الإيطالي تعاقده مع سفيان مرابط، البالغ من العمر 23 سنة، من أجل تقوية خط الوسط، بعدما ألح الطاقم التقني على تعزيز محور "الارتكاز" تأهبا للعام الجديد، ليستقر اختيار الإدارة على النجم المغربي الذي كان مطلوبا كذلك من فريق بولونيا.
وحل لاعب الأسود، يوم أمس الأربعاء، بإيطاليا، وخضع للكشف الطبي الروتيني قبل توقيع العقد، ليصبح بذلك ثاني توقيع لفريق فيرونا بعد عدة أيام من وصول كلود أدجابونج.
وعلى الرغم من بلوغه سن الـ23 هذا الأسبوع، فإن اللاعب مرابط تمكن من تمثيل المنتخب في ثماني مباريات، كما دافع عن ألوان العديد من الأندية؛ وهو ما شجع إدارة ناديه الجديد على التعاقد معه، بحكم الخبرة التي يتوفر عليها.
يذكر أن سفيان مرابط وُلد في هولندا، ولعب بألوان أندية أوتريخت وفينورد قبل انتقاله إلى نادي بروج بقيمة 2.5 مليون يورو في الصيف الماضي، وطيلة مقامه مع فريقه السابق تمكن من تسجيل هدف واحد في 29 مباراة. وإلى جانب موقعه الأساسي كلاعب وسط دفاعي، يمكن لامرابط اللعب على الجهة اليمنى أو كظهير إذ تم توظيفه خلال ستة مراكز رفقة فريقه البلجيكي.