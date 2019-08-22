مضران: تَوصيات الملك بالتشبيب وراء استِقالة لقجع

هسبورت - آمال لكعيدا*

اعتَبَر عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان، أن توصيات الملك محمد السادس بتشبيب النخب والأطر، من الأسباب التي دفعت فوزي لقجع للاستقالة منصبه رئيسا للنادي، وتسليم المشعل للمسير الشاب، حكيم بنعبد الله، لتولي رئاسة الـRSB.

وقاَلَ مضران، في تصريح لـ"هسبورت"، إن "حكيم بنعبد الله كان طيلة الفترة الماضية المسير الفعلي لشؤون نادي نهضة بركان، بفعل تفرُّغه واستقراره بالمدينة"، مردفا: "فضلا عن أننا نطبق توصيات الملك التي نادى من خلالها بضرورة التشبيب.. ونحاول دائما تصدير الصورة المثالية لباقي الأندية لتسير على نفس الدرب".

ووضع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حدا لرئاسته نادي نهضة بركان، لينتخب منخرطو الفريق "البرتقالي" نائبه حكيم بنعبد الله رئيسا جديدا، وذلك على هامش الجمع العام العادي الذي عقده النادي مساء أمس.

وقضى فوزي لقجع 10 سنوات بالتمام والكمال رئيسا للنهضة البركانية، التي حقق معها الصعود إلى القسم الأول في 2012 بعد 25 سنة من الغياب عن الأضواء، كما توج معها بلقب كأس العرش في نسختها الماضية وقادها إلى نهائي كأس "الكاف" هذا العام.

ودَخَل لقجع تاريخ الكرة البركانية من بابها الواسع بعد تحقيقه نتائج ممتازة مع الفريق "البرتقالي" مقارنة مع تاريخ النادي المتواضع محليا وقاريا، حيث صار رقما صعبا على المستويين المحلي والقاري، وشرع في طرق باب الألقاب بقوة خلال السنوات القليلة الماضية.

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