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الرئيسية | رياضة | مضران: تَوصيات الملك بالتشبيب وراء استِقالة لقجع

مضران: تَوصيات الملك بالتشبيب وراء استِقالة لقجع

مضران: تَوصيات الملك بالتشبيب وراء استِقالة لقجع
هسبورت - آمال لكعيدا*
الخميس 22 غشت 2019 - 20:40

اعتَبَر عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان، أن توصيات الملك محمد السادس بتشبيب النخب والأطر، من الأسباب التي دفعت فوزي لقجع للاستقالة منصبه رئيسا للنادي، وتسليم المشعل للمسير الشاب، حكيم بنعبد الله، لتولي رئاسة الـRSB.

وقاَلَ مضران، في تصريح لـ"هسبورت"، إن "حكيم بنعبد الله كان طيلة الفترة الماضية المسير الفعلي لشؤون نادي نهضة بركان، بفعل تفرُّغه واستقراره بالمدينة"، مردفا: "فضلا عن أننا نطبق توصيات الملك التي نادى من خلالها بضرورة التشبيب.. ونحاول دائما تصدير الصورة المثالية لباقي الأندية لتسير على نفس الدرب".

ووضع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حدا لرئاسته نادي نهضة بركان، لينتخب منخرطو الفريق "البرتقالي" نائبه حكيم بنعبد الله رئيسا جديدا، وذلك على هامش الجمع العام العادي الذي عقده النادي مساء أمس.

وقضى فوزي لقجع 10 سنوات بالتمام والكمال رئيسا للنهضة البركانية، التي حقق معها الصعود إلى القسم الأول في 2012 بعد 25 سنة من الغياب عن الأضواء، كما توج معها بلقب كأس العرش في نسختها الماضية وقادها إلى نهائي كأس "الكاف" هذا العام.

ودَخَل لقجع تاريخ الكرة البركانية من بابها الواسع بعد تحقيقه نتائج ممتازة مع الفريق "البرتقالي" مقارنة مع تاريخ النادي المتواضع محليا وقاريا، حيث صار رقما صعبا على المستويين المحلي والقاري، وشرع في طرق باب الألقاب بقوة خلال السنوات القليلة الماضية.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - nizar الخميس 22 غشت 2019 - 21:10
C'est temps que les grands responsables d'interdissent catégoriiquement à n'importe qui de s'occuper de plusieurs responsabilités car c'est anormal, ces gens là profitent de plusieurs indémnités sans être efficace alors que d'autres personnes n'ont rien à faire. C'est le cas aussi de certains parlementaires, conseillers et certains ministres. C'est anormal d'être maire d'une ville et parlementaire ou ministre en même temps responsable d'une municipalité. Ou encore être impliqué dans plusieurs comissions ou comités.
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9
2 - مغربي الخميس 22 غشت 2019 - 21:10
اظن ان بن عبدالله اكبر من لقجع..ثانيا التشبيب يجب ان يشمل الوزراء و البرلمانيين و اصحاب القرار..
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31
3 - karim الخميس 22 غشت 2019 - 21:12
ههه اوا كوليه استاقل من الجامعة و مديرية الميزانية بالوزارة باش نتأكدو ههه
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34
4 - امازيغي حر الخميس 22 غشت 2019 - 21:15
تشبيب النخب خاصها تكون فجامعة كرة القدم و في ادارة الميزانية ماشي غير في نهضة بركان و لا لا يا سي القجع
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22
5 - JAMAL الخميس 22 غشت 2019 - 21:20
MERCI bcq Mr Lakjaa du Boulot que tu as fait, et bonne chance au nouveau president .
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3
6 - الواقعي الخميس 22 غشت 2019 - 21:21
الملك قصد بالتشبيب مناصب المسؤولية الكبرى على غرار رئاسة جامعة كرة القدم . اذن قل للقجع ان الملك قصد المناصب الكبرى و ليس رئاسة فريق يعتبر بمثابة شركة خاصة و لا يهمنا من المسؤول عنه
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19
7 - مولاي الخميس 22 غشت 2019 - 21:23
مافيها بأس الى كمل أجر وقدم إستقالة من رئاسة الجامعة المغربية لكرة القدم وأعطى الفرصة للشباب والكفاءات لرفع المشعل ..سنكون أكثر إمتنانا له.
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10
8 - ماروكان الخميس 22 غشت 2019 - 21:25
ههههه كاليك التشبيب لواه البرد...لقجع سيتقلد منصب وزاري و لربما وزارة المالية و الاقتصاد أو التجارة و الصناعة وهو ما دفعه للاستقالة في إطار المارطون الجديد نحو تقلد المناصب الوزارية و المؤسساتية بعد خطاب العرش الأخير..
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10
9 - ليمونة مغمضة. الخميس 22 غشت 2019 - 21:32
وسيبقى لقجع من منصبه كرئيس الجامعة يسير فريق نهضة بركان من وراء الكواليس وهدا لن يخفى على احد.
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10 - العامري الخميس 22 غشت 2019 - 21:48
أظن أنه يمهل لما هو أكبر والله تراهم متشبتون بأكثر من منصب فليس لوجه الله أو حبا في حدمة الوطن فمن يقدم يعرض نفسه لخدمة البلد فاليترك الأجر والمنح والسفرياتالتي تكون من جيوب المواطن لأن دلك يكون تظوعا فالبرلماني والمستشار ورأساء البلديات وماجاورهم ينمون ثرواثهم اكثر منتنمية البلد
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11 - Driss Lamrani الخميس 22 غشت 2019 - 21:49
Vous vous moquez de qui!!!
Rajeunissement! Mon oeil!!!
Mr.parle pour se faire de la publicité auprès d'une clientèle bien ciblée.
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1
12 - مغربي الخميس 22 غشت 2019 - 21:58
نريد ربط المسؤولية بالمحاسبة و فتح تحقيق قضائي حول التسيير العبثي لجامعة كرة القدم و كيف تم صرف ما يقارب مئة مليار من أموال الشعب و كيف تم فسخ عقد رونار دون أدائه للشرط الجزائي بل و أكرمه رئيس الجامعة بكثير من الهدايا دائما من مال الشعب
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13 - سي محمد الخميس 22 غشت 2019 - 22:02
ولماذا لا يترك المجال للشباب الحقيقي على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أو هذه لا يمكن؟
كفانا ضحك على الذقون.
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14 - امازيغ سوسي الخميس 22 غشت 2019 - 22:13
بلاد العجاءب والسفاهة بامتياز فشل المنتخب واقالوا المكلفة بالتواصل مع الاعلام . فشل الوزراء والحكومة واستقال رءيس جامعة كرة القدم . والله شيء مظحك ومبكي في ان واحد .
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0
15 - سعيد الالفة الخميس 22 غشت 2019 - 22:15
برافو السيد لقجع !!..
دائما سباق لإعطاء المثل و الدروس للأخرين الذين لا يخجلون من الظهور كل مرة بمناسبة و كثيرا من الاحيان بدون مناسبة حتى اصبحنا نصاب بالغثيان لرؤية وجوههم المصفحة..blindés"اكثر من من دبابات ابرمز " و بتجاعيدهم العميقة .."اعمق من اخاديد كولورادو الامريكية"..و يحاولون صباغة و قص شعورهم البيضاء ..اخفاء لسنهم الحقيقي..(إن كان لهم تاريخ ميلاد محدد بدقة ).." فأكثرهم " مقدرين ليهم الزيادة "..وأقول لهؤلاء بالمناسبة : هل تنظرون في المرآة قبل الخروج من منازلكم ؟
سؤال آخر..ما رأي رئيس فريق في القسم الثاني ..هو رئيس ..مدى الحياة !!؟..و قد كان في وقت من الاوقات " مدربا " مدى الحياة ؟..للتنبيه : انا هنا لم اذكر احدا بالاسم..و من كانت على رأسه ريشة فليزلها مستثرا و بدون شوشرة ..او يطلع الصحافة بخبر ترك منصبه لمن هو اصغر سنا و اكثر نشاطا و حركة..وخاصة اكثر عملا واقل كلاما و زعيقا .
A bon entendeur !!!.
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16 - سرغيني مغترب الخميس 22 غشت 2019 - 22:18
وجب على فوزي لقجع الاستقالة من المتصب الاكثر اهمية وتاثيرا فيما يعيشه الشعب المغربي من فقر وتهميش.على لقجع ان كان فعلا يستجيب لنداء الملك ان يترك مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية؟؟؟؟؟::
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