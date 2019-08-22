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كُتّاب وآراء
مضران: تَوصيات الملك بالتشبيب وراء استِقالة لقجع
اعتَبَر عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان، أن توصيات الملك محمد السادس بتشبيب النخب والأطر، من الأسباب التي دفعت فوزي لقجع للاستقالة منصبه رئيسا للنادي، وتسليم المشعل للمسير الشاب، حكيم بنعبد الله، لتولي رئاسة الـRSB.
وقاَلَ مضران، في تصريح لـ"هسبورت"، إن "حكيم بنعبد الله كان طيلة الفترة الماضية المسير الفعلي لشؤون نادي نهضة بركان، بفعل تفرُّغه واستقراره بالمدينة"، مردفا: "فضلا عن أننا نطبق توصيات الملك التي نادى من خلالها بضرورة التشبيب.. ونحاول دائما تصدير الصورة المثالية لباقي الأندية لتسير على نفس الدرب".
ووضع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حدا لرئاسته نادي نهضة بركان، لينتخب منخرطو الفريق "البرتقالي" نائبه حكيم بنعبد الله رئيسا جديدا، وذلك على هامش الجمع العام العادي الذي عقده النادي مساء أمس.
وقضى فوزي لقجع 10 سنوات بالتمام والكمال رئيسا للنهضة البركانية، التي حقق معها الصعود إلى القسم الأول في 2012 بعد 25 سنة من الغياب عن الأضواء، كما توج معها بلقب كأس العرش في نسختها الماضية وقادها إلى نهائي كأس "الكاف" هذا العام.
ودَخَل لقجع تاريخ الكرة البركانية من بابها الواسع بعد تحقيقه نتائج ممتازة مع الفريق "البرتقالي" مقارنة مع تاريخ النادي المتواضع محليا وقاريا، حيث صار رقما صعبا على المستويين المحلي والقاري، وشرع في طرق باب الألقاب بقوة خلال السنوات القليلة الماضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
Rajeunissement! Mon oeil!!!
Mr.parle pour se faire de la publicité auprès d'une clientèle bien ciblée.
كفانا ضحك على الذقون.
دائما سباق لإعطاء المثل و الدروس للأخرين الذين لا يخجلون من الظهور كل مرة بمناسبة و كثيرا من الاحيان بدون مناسبة حتى اصبحنا نصاب بالغثيان لرؤية وجوههم المصفحة..blindés"اكثر من من دبابات ابرمز " و بتجاعيدهم العميقة .."اعمق من اخاديد كولورادو الامريكية"..و يحاولون صباغة و قص شعورهم البيضاء ..اخفاء لسنهم الحقيقي..(إن كان لهم تاريخ ميلاد محدد بدقة ).." فأكثرهم " مقدرين ليهم الزيادة "..وأقول لهؤلاء بالمناسبة : هل تنظرون في المرآة قبل الخروج من منازلكم ؟
سؤال آخر..ما رأي رئيس فريق في القسم الثاني ..هو رئيس ..مدى الحياة !!؟..و قد كان في وقت من الاوقات " مدربا " مدى الحياة ؟..للتنبيه : انا هنا لم اذكر احدا بالاسم..و من كانت على رأسه ريشة فليزلها مستثرا و بدون شوشرة ..او يطلع الصحافة بخبر ترك منصبه لمن هو اصغر سنا و اكثر نشاطا و حركة..وخاصة اكثر عملا واقل كلاما و زعيقا .
A bon entendeur !!!.