برشلونة يسعى إلى تحقيق فوزه الأول في "الليغا"

هسبريس - إفي

عقب سقوطه في أول الطريق أمام أثلتيك بلباو على ملعب سان ماميس في انطلاقة الدوري الإسباني لكرة القدم، يستعد برشلونة، حامل اللقب، لاستضافة ريال بيتيس الأحد المقبل في ثاني جولات الليغا حيث سيسعى لتحقيق فوزه الأول في المسابقة بمشاركة محتملة لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لكن في غياب مؤكد لمهاجم الأوروغواي لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي.

ومع استمرار "مسلسل نيمار" الذي لم يتضح مستقبله بعد وما إذا كان سيعود لبرشلونة، إلى جانب إصابة ديمبلي وكذلك سواريز، تقل الخيارات الهجومية لدى فريق المدرب إرنستو فالفيردي بانتظار تعافي ميسي الذي غاب عن مواجهة أثلتيك بسبب الإصابة، وظهور مهارات الفرنسي أنطوان غريزمان الذي قدم، حاله حال باقي زملائه، أداء أقل من التوقعات في سان ماميس حيث سقط البارصا بهدف نظيف.

وتضع هذه الهزيمة، إلى جانب أدائه الركيك وانتصار غريميه أتلتيكو مدريد على خيتافي (1-0) وريال مدريد على سيلتا فيغو (3-1) في مستهل الليغا، ضغطا على الفريق الكتالوني قبل مواجهة ريال بيتيس الذي باغته بلد الوليد بفوز 2-1 الأسبوع الماضي.

وسيتوجه ريال بيتيس الأحد المقبل لحصن الكامب نو حاملا في أذهانه حقيقة أنه كان الفريق الوحيد الذي خرج من معقل برشلونة منتصرا الموسم الماضي، حين فاز بقيادة المدرب السابق كيكي سيتين بنتيجة 4-3.

والآن، تحت إمرة جوان فرانسيسك 'روبي'، سيحاول بيتيس تكرار الانتصار على نفس الأرض في مباراة سيفتقر خلالها لخدمات حارسه جويل روبليس الذي تعرض للطرد أمام بلد الوليد.

من جانبه، يستعد أتلتيكو مدريد لزيارة ليغانيس الأحد على ملعب بوتاركي الذي لم يتجرع فيه طعم الهزيمة لكنه لم يخرج منه منتصرا في دوري الدرجة الأولى.

وسيخوض الأتلتي مباراته الثانية بالليغا هذا الموسم بتشكيل هجومي يتآلف من البرتغالي الشاب جواو فيليكس وألبارو موراتا صاحب الهدف الوحيد أمام خيتافي في الجولة الأولى، بينما لا تزال هناك شكوك حول مشاركة دييغو كوستا الذي يتعافى من إصابة عضلية.

وفي نفس الجولة سيستضيف ريال مدريد السبت بلد الوليد الذي لا زال يشعر بنشوة الفوز الذي حققه في مستهل مشاركته بالليغا لكنه يحمل على عاتقه إرثا امتد على مدار 19 عاما بلا انتصار واحد في سانتياغو برنابيو الذي خرج منه الموسم الماضي مهزوما بثنائية نظيفة.

من جانبه، يرغب الريال الذي يحتل صدارة الليغا حاليا، في الحفاظ على الصورة الجيدة التي قدمها على ملعب سيلتا فيغو السبت الماضي رغم الأداء الكارثي الذي قدمه في فترة الإعداد للموسم الجديد.

ولهذه المباراة، سيستعيد مدرب الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان لاعبه داني كارباخال الذي غاب عن مواجهة سيلتا الأسبوع الماضي، في حين سيستمر غياب البلجيكي إيدن هازارد المصاب.

وفي مستهل الجولة الثانية، سيحل إشبيلية ضيفا على غرناطة في لقاء أندلسي سيسعى من خلاله الضيوف تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيغي للحفاظ على المستوى الذي أظهره الفريق الأسبوع الماضي على ملعب إسبانيول حيث استهل رجال مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد سابقا، الليغا بانتصار 2-0.

وفي بقية مباريات هذه الجولة يلتقي ليفانتي مع فياريال الجمعة، في حين يتواجه كل من أوساسونا مع إيبار، وسيلتا فيغو مع فالنسيا، وخيتافي مع أثلتيك بلباو السبت، قبل أن تختتم الجولة الأحد بمواجهات ديبورتيفو ألافيس أمام إسبانيول، وريال مايوركا أمام ريال سوسييداد.