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الرئيسية | رياضة | التواء في القدم يفسد فرحة حمد الله مع النصر

التواء في القدم يفسد فرحة حمد الله مع النصر

التواء في القدم يفسد فرحة حمد الله مع النصر
هسبريس - متابعة
الجمعة 23 غشت 2019 - 00:07

كشف نادي النصر عن إصابة لاعبه عبد الرزاق حمد الله بالتواء في القدم خلال مباراة الفريق أمام ضمك، الخميس، ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وكان حمد الله سجل الهدف الثاني للنصر في المباراة الافتتاحية للمسابقة هذا الموسم، التي انتهت بفوز الفريق الملقب بـ(العالمي) 2-0، ليستهل حملته نحو الاحتفاظ بلقب البطولة الذي فاز به في الموسم الماضي على أفضل وجه.

ولم يتمكن حمد الله من استكمال اللقاء، حيث خرج في الدقيقة 71، ليحل بدلا منه اللاعب فراس البريكان.

كما أوضح النادي على حسابه الإلكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب سلطان الغنام أثبتت معاناته من ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

وشهدت مباراة ضمك استبدال الغنام في الدقيقة 59، لينزل حمد آل منصور بدلا منه.

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