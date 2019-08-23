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الرئيسية | رياضة | حجي: مَصيري مع المُنتخب بيد المدرب خاليلوزيتش

حجي: مَصيري مع المُنتخب بيد المدرب خاليلوزيتش

حجي: مَصيري مع المُنتخب بيد المدرب خاليلوزيتش
هسبورت - آمال لكعيدا*
الجمعة 23 غشت 2019 - 12:39

نَفَى مصطفى حجي، مساعد الناخب السابق، الفرنسي هيرفي رونار، الأخبار التي راجت حول توليه نفس المهمة في طاقم مدرب المنتخب المغربي الجديد، البوسني وحيد خاليلوزيتش، مشيرا إلى أنه لا علم له بمصيره وأنه مثل باقي المهتمين بشؤون المنتخب ينتظر قرار الناخب الجديد وتعيينات طاقمه المساعد.

وقال مصطفى حجي، في تصريح خص به "هسبورت"، إنه ينتظر قرارات خاليلوزيتش بخصوص طاقمه المساعد، وما إذا كان سيحتفظ به مساعدا، مردفا "دائما أقول إنني ماعطيتش للكرة المغربية أو للمنتخب، بل هوما لي عطاوني بزاف ديال الحوايج".

وبِخصوص الانتقادات التي لازمته في الفترة الأخيرة وحملته جزءًا من مسؤولية الإخفاق الذي عاشه المنتخب المغربي، قال حجي "لا أتابع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.. ما يهمني هو أن أستيقظ صباحا وأنطلق في عملي.. للناس آراء ولهم الحق في التعبير عنها، سواء كانت سلبية أو إيجابية، أحترمها كلها!".

وتحفَّظ المتحدث نفسه عن الخوض في شؤون المنتخب المغربي والمشاكل التي عرفتها المجموعة في كأس أمم إفريقيا في مصر، قائلا "أفضل التزام الصمت في ما يخص وضعية المنتخب المغربي إلى حين إعلان المدرب الجديد طاقمه المساعد!".

ويَدخُل المنتخب المغربي معسكراً إعداديا في الفترة ما بين الفاتح والعاشر من شتنبر المقبل بعد أن أعلن خاليلوزيتش عن قائمة موسعة ضمت 46 لاعبا، استعدادا لوديتي بوركينافاسو والنيجر المقرر إجراؤهما يومي 6 و10 شتنبر في ملعب مراكش الكبير.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Ahmed الجمعة 23 غشت 2019 - 12:53
يجب القطع مع فريق العمل القديم وبداية صفحة جديدة
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2 - T B الجمعة 23 غشت 2019 - 12:53
أتمنى أن تطرد لأنك سبب المصائب كلها
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14
3 - taoufiq maroc الجمعة 23 غشت 2019 - 12:58
انت و النيبت هم السبب في إخفاق المنتخب المغربي
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11
4 - متابع الجمعة 23 غشت 2019 - 13:00
بحسب خبرتي الطويلة في التحليل فاني ارى ان يبقى حجي في تدريب المنتخب و عليه اني ساعطي امري لخليل زوتش كي يترك حجي معه
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-14
5 - اجديك الجمعة 23 غشت 2019 - 13:06
بطبيعة الحال السي مصطفي، الكرة المغربية بل " البزولة المغربية" هي اللي عطاتك د، تلاتين مليون في الشهر رآها ماسهلاش ، يعني مليون في النهار، في بلد السميك فيه ماوصلش القسم درهم وشوية، دير الحساب والدي تستخلص بالفعل ان الكرة هي اللي عطاتك، وحتى نعطي لكل دي حق حقه، مانساوش ضربة المقص مع المنتخب المصري، هاد الشي اللي كاين...
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6 - abdo agadir الجمعة 23 غشت 2019 - 13:11
والله مصطفى حجي اسان خلوق ومهدب ويحترم الجميع ويتفانى في عمله بصدق كما كان لاعبا ماهرا وقدم كل مايملك من مجهوده البدني والتقني وروح عالية للمنتخب الوطني المغربي .وحجي مغربي أمازيغي حر أتمنى له كل التوفيق .
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0
7 - قاطعو الجمعة 23 غشت 2019 - 13:12
الملايير من فلوس المغاربة لي تيخلصو الضرائب تبذر كل سنة على والو بدل صرفها على المستشفيات.قاطعتم الحليب على درهم ويجب مقاطعة الكرة .حشومة نظامنا الصحي يحتل الرتبة 89 خلف بنغلاديش و فينيزويلا والعراق
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8 - حسني الجمعة 23 غشت 2019 - 13:13
فقدنا التقدير و الإحترام الذي كنا نكنه لك كلاعب.
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9 - sportif الجمعة 23 غشت 2019 - 13:14
Quand on reconnait ne rien avoir donné, il vaut mieux
partir et laisser les gens qui sont capables de donner travailler tranquillement.
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10 - الوجدي الجمعة 23 غشت 2019 - 13:14
بن عمي ديكاج وخلي المغاربة طرونكيل. راني غير مئيدك.
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11 - م المصطفى الجمعة 23 غشت 2019 - 13:14
" مصيري بين يدي خاليلوزيتش " : كلام لا يليق بلاعب سابق للفريق الوطني مثل حجي، والذي أعطى العطاء الأوفر للكرة المغربية. هذا بغض النظر عن مردودية مع فريق أسود الأطلس، كمساعد للمدرب السابق، والتي لست مؤهلا لتقييمها .مصير كل إنسان بيد الله - حسب معتقداتنا الدينية نحن المسلمين- . كان عليه أن يقول بأنه في انتظار قرار المدرب الجديد.
نقطة أخرى، ولو أنها ليست من باب الصواب : أنظروا كيف يتمسك الإنسان بمنصبه، ليس في المجال السياسي فحسب، بل في جميع المجالات المدرة للنفع الكبير، بما في ذلك كرة القدم.
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12 - مواطن الجمعة 23 غشت 2019 - 13:16
أتمنى يطرد حجي و حبذا لو يكون مكانه السيد بادو زاكي
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13 - الفلوس لا منتخب يهم ولا يحزنون الجمعة 23 غشت 2019 - 13:21
شبعتي انت ولقجع خللي للآخر يجي يشبع هدا هو القانون في المغرب
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14 - سعيد الجمعة 23 غشت 2019 - 13:29
أودي أش من مصير ضارب اللعاقة مزيان وحنا لي مصيرنا مع دوك الفلوس السايبة أما نتا راك فوق برج إيفل
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