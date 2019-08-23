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كُتّاب وآراء
حجي: مَصيري مع المُنتخب بيد المدرب خاليلوزيتش
نَفَى مصطفى حجي، مساعد الناخب السابق، الفرنسي هيرفي رونار، الأخبار التي راجت حول توليه نفس المهمة في طاقم مدرب المنتخب المغربي الجديد، البوسني وحيد خاليلوزيتش، مشيرا إلى أنه لا علم له بمصيره وأنه مثل باقي المهتمين بشؤون المنتخب ينتظر قرار الناخب الجديد وتعيينات طاقمه المساعد.
وقال مصطفى حجي، في تصريح خص به "هسبورت"، إنه ينتظر قرارات خاليلوزيتش بخصوص طاقمه المساعد، وما إذا كان سيحتفظ به مساعدا، مردفا "دائما أقول إنني ماعطيتش للكرة المغربية أو للمنتخب، بل هوما لي عطاوني بزاف ديال الحوايج".
وبِخصوص الانتقادات التي لازمته في الفترة الأخيرة وحملته جزءًا من مسؤولية الإخفاق الذي عاشه المنتخب المغربي، قال حجي "لا أتابع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.. ما يهمني هو أن أستيقظ صباحا وأنطلق في عملي.. للناس آراء ولهم الحق في التعبير عنها، سواء كانت سلبية أو إيجابية، أحترمها كلها!".
وتحفَّظ المتحدث نفسه عن الخوض في شؤون المنتخب المغربي والمشاكل التي عرفتها المجموعة في كأس أمم إفريقيا في مصر، قائلا "أفضل التزام الصمت في ما يخص وضعية المنتخب المغربي إلى حين إعلان المدرب الجديد طاقمه المساعد!".
ويَدخُل المنتخب المغربي معسكراً إعداديا في الفترة ما بين الفاتح والعاشر من شتنبر المقبل بعد أن أعلن خاليلوزيتش عن قائمة موسعة ضمت 46 لاعبا، استعدادا لوديتي بوركينافاسو والنيجر المقرر إجراؤهما يومي 6 و10 شتنبر في ملعب مراكش الكبير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
partir et laisser les gens qui sont capables de donner travailler tranquillement.
نقطة أخرى، ولو أنها ليست من باب الصواب : أنظروا كيف يتمسك الإنسان بمنصبه، ليس في المجال السياسي فحسب، بل في جميع المجالات المدرة للنفع الكبير، بما في ذلك كرة القدم.