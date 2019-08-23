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الرئيسية | رياضة | ياجور يأسف لخسارة فريقه أمام النصر السعودي

ياجور يأسف لخسارة فريقه أمام النصر السعودي

ياجور يأسف لخسارة فريقه أمام النصر السعودي
هسبورت - د.ب.أ
الجمعة 23 غشت 2019 - 13:49

أعرب محسن ياجور لاعب فريق ضمك، الوافد الجديد لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) عن خيبة أمل، عقب خسارة الفريق 0-2 أمام مضيفه النصر (حامل اللقب) في المرحلة الأولى للبطولة اليوم الخميس.

وقال ياجور، المحترف المغربي في صفوف ضمك، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة دوري المحترفين، عقب اللقاء "لعبنا ضد فريق منظم وحامل اللقب، المباراة كانت قوية، دخلنا اللقاء بمنتهى التركيز لكن تأثرنا بالهدف الثاني".

أوضح ياجور "حاولنا العودة للمباراة في الشوط الثاني لكن دون جدوى، لايزال المشوار مبكراً في المسابقة ومع الوقت سيزداد الانسجام بين اللاعبين".

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