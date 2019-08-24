المدافع الأوغندي "جوكو مورشيد" يعزز فريق الوداد

هسبورت - محمد أمين متبار*

يوجد حاليا في المغرب المدافع الدولي الأوغندي جوكو مورشيد، بدعوة من إدارة نادي الوداد الرياضي، التي توصلت إلى اتفاق نهائي مع اللاعب ينتقل بموجبه الأخير إلى صفوف الفريق "الأحمر" خلال "المركاتو" الصيفي الجاري.

وعلمت "هسبورت" من مصدر مسؤول بنادي الوداد أن الفريق ينتظر إنهاء بعض التفاصيل الشكلية في الصفقة قبل أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، علما أن عدد المحترفين الأجانب في الفريق سيرتفع إلى خمسة، بوجود كل من ميشيل باباتوندي وغابرييل أوكيتشوكو وكاسونغو كابونغو ثم الشيخ كومارا، ينضاف إليهم الوافد الجديد، علما أن الفريق يضم بين صفوفه أيضا، محمد وتارا، المسجل في فئة الأمل.

وخاض المدافع الأوغندي عددا لا بأس به من المباريات الدولية مع منتخب بلده آخرها في نهائيات كأس أمم إفريقيا في مصر، حيث كان يلعب تحت قيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر في المنتخب، والذي كان مدربا للوداد الرياضي في فترة سابقة.

وعقد الوداد الرياضي مجموعة من الصفقات خلال "المركاتو" الصيفي الجاري أبرزها أيوب الكعبي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، والكونغولي كاسونغو كابونغو، المعار بدوره من الزمالك المصري لسنة واحدة، إضافة لعدد من الصفقات الأخرى، التي لم تلق تفاعلا كبيرا من الجمهور "الودادي".

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