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كُتّاب وآراء
المغربي رشاد حميدات يقترب من "ليغانيس" الإسباني
يقترب مسؤولو ليغانيس الإسباني لكرة القدم من إتمام صفقة التعاقد مع المغربي رشاد حميدات (من مواليد 2002)، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفاد مصدر مقرب من اللاعب المذكور بأن هذا الأخير وصل إلى إسبانيا يوم أمس، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله إلى فريقه الإسباني بعد تجربة خاضها رفقة شبان السيدة العجوز بالدوري الإيطالي.
وحسب المصدر ذاته، فإن إدارة ليغانيس ترغب في التعاقد مع رشاد حميدات، الشقيق الأصغر للدولي المغربي إسماعيل حميدات، بغية تعزيز وسط الميدان الهجومي للفريق الثاني على أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في قادم السنوات.
يذكر أن اللاعب رشاد حميدات، هولندي المولد ومن أصول مغربية (القصر الكبير)، سبق له أن حمل قميص أيس ميلان الإيطالي حيث انفجرت موهبته قبل الانتقال إلى يوفنتوس، كما دافع عن ألوان إفس تورينو، وسيخوض هذه المرة تجربة احترافية جديدة بالدوري الإسباني بقميص ليغانيس.