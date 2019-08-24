24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:20
|06:52
|13:35
|17:09
|20:08
|21:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأقصى يواجه "ستاتيكو" جديدا .. اقتحام المستوطنين وتهويد القدس
- إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد "إذلال" مئات الأسرى الفلسطينيين
- القفز من أعلى المنحدرات
- هذه مزايا شرائط كنيزيو اللاصقة .. تكافح المتاعب الجسدية
- مغربي في الجيش الكندي
موجة "الشركَي" تجتاح المغرب .. ودرجات الحرارة تصل إلى 47° (5.00)
الشرطة الإسبانية توقف نجل ملياردير مغربي بسبب الضرب والجرح (5.00)
- محكمة الرباط تقضي بحبس طالب 3 أشهر بعد وصفه بنكيران بـ"الكلب" - (121)
- الشرطة الإسبانية توقف نجل ملياردير مغربي بسبب الضرب والجرح - (99)
- موجة تعليقات ساخرة تستقبل ميلاد "حزب الحب العالمي" بالمغرب - (87)
- مثقّف موريتاني يدعو الملك إلى إلغاء التأشيرة ومصالحة الجزائر - (69)
- فتاة تقفز من غرفة الكاتب العام لوزارة الصحة - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أزركان يحظى باهتمام كبار النوادي في أوروبا
يحظى مروان أزركان، مغربي الأصل هولندي الجنسية، لاعب فاينورد الهولندي لكرة القدم، باهتمام كبرى الأندية الأوروبية التي ترغب في الظفر بخدماته خلال الانتقالات الصيفية الحالية أو ضمه بالمركاتو المقبل فيما يتعلق بالسوق الإنجليزية.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "فوسبالك" الألمانية، فإن أندية شالكة وفيردر بريمن الألمانيين وأرسنال وتشلسي الإنجليزي ترغب جميعها في الظفر بخدمات الموهبة المغربية لفريق فاينورد الهولندي والذي يشغل مركز الجناح الأيسر.
وأوضح المصدر نفسهأن الأندية سالفة الذكر تابعت اللاعب أزركان باهتمام كبير، أثناء مشاركته رفقة المنتخب الهولندي لأقل من 18 سنة في إحدى البطولات العالمية للشبان التي نظمت مؤخرا بكرواتيا حيث تألق اللاعب بشكل لافت.
كما ورد في تقرير الصحيفة الألمانية إشادة كبيرة بمؤهلات وإمكانات اللاعب التقنية والفنية والبدنية، إذ يتميز بالسرعة كما يملك نجاعة تهديفية بعدما ساهم في 13 هدفا الموسم الماضي ببطولة الايردفيزي للشبان بعدما سجل تسعة أهداف وصنع أربعة أهداف بتمريراته الحاسمة.
من جانبه، تحدث أمين ساكمان، وكيل أعمال اللاعب المذكور، عن اهتمام الأندية الكبرى بخدمات موكله، موضحا أن أزركان لا يزال مرتبطا بعقد مع فاينورد ويمتد إلى غاية 2021، موردا بأنه يوجد إمكانية انتقال اللاعب مقابل مبلغ مالي كبير.
وأضاف: "الخيار المحتمل هو أن ينضم اللاعب في الوقت الحالي إلى أحد الفرق الألمانية، بحكم أن سوق الانتقالات بإنجلترا قد أغلق أبوابه، باستثناء أن عادت هذه الأندية إلى ضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".