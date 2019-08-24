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الرئيسية | رياضة | أزركان يحظى باهتمام كبار النوادي في أوروبا

أزركان يحظى باهتمام كبار النوادي في أوروبا

أزركان يحظى باهتمام كبار النوادي في أوروبا
أوعنا بلعيد
السبت 24 غشت 2019 - 09:33

يحظى مروان أزركان، مغربي الأصل هولندي الجنسية، لاعب فاينورد الهولندي لكرة القدم، باهتمام كبرى الأندية الأوروبية التي ترغب في الظفر بخدماته خلال الانتقالات الصيفية الحالية أو ضمه بالمركاتو المقبل فيما يتعلق بالسوق الإنجليزية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "فوسبالك" الألمانية، فإن أندية شالكة وفيردر بريمن الألمانيين وأرسنال وتشلسي الإنجليزي ترغب جميعها في الظفر بخدمات الموهبة المغربية لفريق فاينورد الهولندي والذي يشغل مركز الجناح الأيسر.

وأوضح المصدر نفسهأن الأندية سالفة الذكر تابعت اللاعب أزركان باهتمام كبير، أثناء مشاركته رفقة المنتخب الهولندي لأقل من 18 سنة في إحدى البطولات العالمية للشبان التي نظمت مؤخرا بكرواتيا حيث تألق اللاعب بشكل لافت.

كما ورد في تقرير الصحيفة الألمانية إشادة كبيرة بمؤهلات وإمكانات اللاعب التقنية والفنية والبدنية، إذ يتميز بالسرعة كما يملك نجاعة تهديفية بعدما ساهم في 13 هدفا الموسم الماضي ببطولة الايردفيزي للشبان بعدما سجل تسعة أهداف وصنع أربعة أهداف بتمريراته الحاسمة.

من جانبه، تحدث أمين ساكمان، وكيل أعمال اللاعب المذكور، عن اهتمام الأندية الكبرى بخدمات موكله، موضحا أن أزركان لا يزال مرتبطا بعقد مع فاينورد ويمتد إلى غاية 2021، موردا بأنه يوجد إمكانية انتقال اللاعب مقابل مبلغ مالي كبير.

وأضاف: "الخيار المحتمل هو أن ينضم اللاعب في الوقت الحالي إلى أحد الفرق الألمانية، بحكم أن سوق الانتقالات بإنجلترا قد أغلق أبوابه، باستثناء أن عادت هذه الأندية إلى ضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".

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