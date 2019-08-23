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الرئيسية | رياضة | فلوح ينضم إلى الفتح قادما من ستراسبورغ الفرنسي

فلوح ينضم إلى الفتح قادما من ستراسبورغ الفرنسي

فلوح ينضم إلى الفتح قادما من ستراسبورغ الفرنسي
أوعنا بلعيد
الجمعة 23 غشت 2019 - 18:15

عزّز فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي أسامة فلوح، قادما من فريق ستراسبوغ الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الفريق الرباطي توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع اللاعب فلوح، أفضى إلى توقيعه لأربع سنوات في كشوفات النادي، بعد تجربة احترافية خاضها رفقة نادي ستراسبورغ الفرنسي.

وجاء تعاقد ممثل الكرة الرباطية مع اللاعب فلوحو، والبالغ من العمر 20 سنة، من أجل تعزيز الخط الدفاعي بعدما طالب وليد الركراكي بتقوية الخط الخلفي، لا سيما أن الموسم المنقضي عانت خلاله المجموعة وقدمت أداء ضعيفا لم يكن في مستوى التطلعات.

ويملك الوافد الجديد خبرة دولية بعدما دافع عن حمل قميص المنتخب الوطني للعديد من الفئات العمرية، كما مثل خلال السنوات الماضية الفريق الرديف لنادي ستراسبورغ الفرنسي.

وارتباطا بفريق الفتح الرباطي دائما، أعلن الأخير تنظيمه للأيام الوطنية للتنقيب على اللاعبين، بفتح أبواب النادي أمام الراغبين في القيام بالاختبارات الخاصة بالتنقيب عن المواهب في كرة القدم، أيام الفاتح و2 و3 شتنبر 2019 بملعب الفتح الرياضي "بلفيدير".

وأكد مسؤولو الفتح أنهم سيتيحون الفرصة أمام جميع الراغبين في الخضوع للاختبارات، تحت إشراف الإدارة التقنية للنادي.

ووضع الفريق الرباطي شروطا خاصة في وجه الراغبين في الخضوع للاختبارات، وأهمها أن تتراوح تواريخ ازديادهم بين سنوات 2000 و2006. كما أن آخر أجل لطلب الاشتراك في العملية هو 25 من شهر غشت الجاري، على أن يتم الكشف عن التفاصيل والبرنامج الكامل في الـ26 من الشهر ذاته.

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