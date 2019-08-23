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الرئيسية | رياضة | نيمار يشعل حربا باردة تدور بين الريال وبرشلونة

نيمار يشعل حربا باردة تدور بين الريال وبرشلونة

نيمار يشعل حربا باردة تدور بين الريال وبرشلونة
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 23 غشت 2019 - 18:50

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن الحرب الباردة بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة في إطار صراعهما على خطف اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا، لا تزال مستمرة، وأن لدى كلا الناديين حظوظا متساوية في هذه القضية الشائكة.

وقالت صحيفة "أ س" الإسبانية اليوم الجمعة أنه إذا كان من الصعب الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن مع باريس سان جيرمان، فإنه من الصعب أيضا أو ربما أكثر صعوبة، التوصل لاتفاق مع اللاعب البرازيلي الذي وضع طلباته فوق المنضدة أمام الناديين العملاقين اللذين يريان أن الطلبات المادية لنيمار مبالغ فيها، خاصة فيما يتعلق بالراتب السنوي ومدة التعاقد.

وأكدت "أ س" أن نيمار طالب بالحصول على 35 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى عقد يمتد لخمس سنوات.

وهكذا، إذا وافق ريال مدريد أو برشلونة على طلبات نيمار المادية فإن الفائز منهما بالصفقة سيدفع 175 مليون يورو كراتب خلال مدة التعاقد والبالغة خمس سنوات، بالإضافة إلى المبلغ المالي الذي سيحصل عليه باريس سان جيرمان للتخلي عن اللاعب.

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