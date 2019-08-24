بوردو يكافئ ياسين بن رحو على تألقه المستمر

أوعنا بلعيد

كافأ مسؤولو فريق بوردو الفرنسي الدولي المغربي ياسين بن رحو (20 سنة) على تألقه وتطوره، وقاموا بتمديد عقده لموسم إضافي، ليستمر بموجب ذلك التمديد مع المجموعة إلى غاية يونيو 2022.

وأقدم الفريق الفرنسي على تمديد عقد ياسين بن رحو، الذي يشغل مركز وسط الميدان الهجومي، بعدما تألق الموسم المنقضي الذي عرف توقيع أول عقد احترافي في مسيرة اللاعب رفقة فريقه الفرنسي.

وتمكن اللاعب المذكور من إقناع مسؤولي الفريق الأزرق بمؤهلاته التقنية والبدنية والفنية بعدما شارك رفقة الفريق الأول في أربع مباريات الموسم الماضي، كما يعول عليه كثيرا خلال الموسم الجديد لتقديم الإضافة المرجوة للمجموعة.

ولم يترك المهاجم المغربي أي خيار لإدارة بوردو سوى بتجديد عقده بعدما تألق بشكل لافت خلال فترة التحضيرات، كما ساهم في تعادل ناديه أمام مونبولييه نهاية الأسبوع الماضي بالدوري الفرنسي الممتاز خلال المواجهة التي احتضنها ملعب "نوفو ستاد دي بوردو".

وعبّر الفريق الفرنسي، من خلال إعلان العقد الجديد، عن إعجابه بمؤهلات بن رحو، والسرعة الكبيرة التي يمتاز بها، بالإضافة إلى فنياته العالية وقدرته على صنع الفرجة بالمدرجات ووسط النادي.

من جانبه، أعرب اللاعب عن سعادته وفرحته بتمديد عقده الذي يعتبر انتصارا لكل من آمن به من عائلته ومدربيه، مشيرا إلى أن عملا كبيرا ينتظره إذ سيستمر في تقديم أفضل ما في جعبته والاجتهاد حتى يحصل على مركزه الأساسي رفقة الفريق الأول.