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الرئيسية | رياضة | الغموض يلف مستقبل اللاعب الدولي سفيان بوفال

الغموض يلف مستقبل اللاعب الدولي سفيان بوفال

الغموض يلف مستقبل اللاعب الدولي سفيان بوفال
أوعنا بلعيد
السبت 24 غشت 2019 - 10:52

لا يزال الغموض يلف مستقبل الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب ساوتهامبثون الإنجليزي لكرة القدم، بعدما ربطت عدة تقارير إعلامية مستقبله بالعديد من الأندية، سواء بالدوري الفرنسي أو الإسباني، خصوصا أن مهاجم الأسود لم يظفر بالعديد من الدقائق مع فريقه الحالي في بداية الموسم الجديد بالبريميليغ.

وعلى الرغم من أن فريق سيلتا فيغو الإسباني لا يزال يمني النفس باستعادة خدمات المهاجم المغربي وإيجاد حل للجمود الحاصل مع إدارة ساوتهامبثون بسبب رفض الأخيرة التعامل مع نظيرتها الإسبانية بعدما أخلت بالتزامها بخصوص تفعيل بند "أحقية الشراء" الذي تضمنه عقد اللاعب فور استعارته الموسم المنقضي.

من جانبه، رفض بوفال مراقبة الأوضاع من بعيد، ودخل على الخط مباشرة بعدما اختار صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر" ليتحدث عن مستقبله عبر تغريدة نشرها، وجاء فيها: "أريد أن أنفي كل الأخبار المتعلقة بانتقالي المحتمل هذا الصيف، أنا أركز على نادي ساوثهامبتون بنسبة 100%.. أنا مستعد ومتحمس لتقديم موسم جيد ومساعدة نادي القديسين".

وحاول مهاجم الأسود إنهاء الجدل الدائر حول مستقبله من خلال تغريدته، لا سيما أن عدة تقارير ربطته بالانتقال إلى أندية نيس وأولمبيك مارسيليا وسيلتا فيغو، إذ تود كل هذه الفرق التعاقد معه قبل إغلاق المركاتو الصيفي.

يشار إلى أن سفيان بوفال قد لعب الموسم المنصرم كمعار من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي لنادي سيلتا فيغو الإسباني، حيث خاض 35 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وكان وراء أربع تمريرات حاسمة.

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