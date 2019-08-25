أندية سعودية تتسابق للظفر بخدمات يونس بلهندة

أوعنا بلعيد

رفضت بعض الأندية التي تلعب في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم الاستسلام بخصوص التعاقد مع الدولي المغربي يونس بلهندة، نجم غلطة سراي التركي، وواصلت مساعيها من أجل ضمه قبل إغلاق المركاتو الصيفي الحالي.

وتحاول بعض تلك الأندية الكبرى في دوري محمد بن سلمان إغراء إدارة غلطة سراي بالأموال مقابل السماح لها بنيل خدمات متوسط ميدان الأسود، لا سيما أنه يعتبر دعامة أساسية في خطط التركي فاتح تريم، مدرب الفريق التركي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "haberler" التركية، فقد دخل كل من نادي النصر ونادي الأهلي من السعودية في منافسة شرسة في ما بينهما بغية الظفر بخدمات بلهندة، وقدم كل فريق منهما عرضا مغريا بقيمة 13 مليون يورو مقابل الاستفادة من خدمات اللاعب.

وأغرى الناديان المذكوران بلهندة بأن رصدا له أجرا سنويا يقدر بأربعة إلى خمسة ملايين أورو سنويا مقابل إقناعه بقبول عرضها والرحيل لخوض تجربة احترافية جديدة بالدوري السعودي للمحترفين.

وأضح المصدر ذاته أن رحيل اللاعب عن غلطة سراي يبقى رهينا بما سيقرره فاتح تريم، الذي يتولى مهمة تدريب الفريق التركي، إذ سبق له أن أجهض حلم الناديين السعوديين المذكورين الموسم المنصرم عندما رغبا في ضم نجم فريقه وصانع ألعابه، مشيرا إلى أن بلهندة لا يمكن الاستغناء عنه بحكم أن تعويضه بلاعب يملك نفس مميزاته صعب جدا.

ويرفض فاتح تريم التفريط في لاعبه بحكم أهميته، إذ أشركه بشكل رسمي خلال أول مباراتين رسميتين لغلطة سراي هذا الموسم كأساسي، بعدما اعتمد عليه في مسابقة كأس السوبر التركي والثانية لحساب الجولة الأولى من منافسة "الدوري التركي الممتاز" وكان اللاعب مؤثرا وقدم أداء لافتا.

يشار إلى أن صنع ألعاب الأسود يرتبط بعقد مع ناديه التركي إلى غاية 2021، بعدما استقدمه من فريق دينامو كييف الأوكراني قبل موسمين بمبلغ مالي قدر بتسعة ملايين أورو مع بعض المتغيرات التي لا يزال الفريق التركي يدفعها كل موسم لفريقه السابق.