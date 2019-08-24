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الرئيسية | رياضة | منتخب أمريكا للسلة يحصد أول هزيمة منذ 13 سنة

منتخب أمريكا للسلة يحصد أول هزيمة منذ 13 سنة

منتخب أمريكا للسلة يحصد أول هزيمة منذ 13 سنة
هسبريس – رويترز
السبت 24 غشت 2019 - 12:40

أنهت استراليا سلسلة من 78 مباراة دون هزيمة للولايات المتحدة في منافسات كرة السلة الرسمية والودية بعد فوز صادم 98-94 في ملبورن ضمن الاستعدادات لكأس العالم في الصين اليوم السبت.

وأمام عدد قياسي من الجماهير في استاد دوكلاندز (52 الف و79 مشجعا) ألحق أصحاب الضيافة أول هزيمة بالمنتخب الأمريكي خلال 13 عاما في ظل غياب عدد من أبرز نجوم دوري المحترفين الأمريكي.

ولم يُقهر الفريق الأمريكي منذ بطولة العالم 2006 حين تعرض لهزيمة صادمة أمام اليونان في قبل النهائي وبعدها استفاق ليحصل على البرونزية ثم فاز بكل ألقاب الأولمبياد وبطولة العالم لاحقا.

وهذا أول انتصار لأستراليا على أمريكا بعد 26 محاولة منذ عام 1964 وجاء بعد تعويض التأخر بفارق عشر نقاط في الشوط الأول.

وسجل باتي ميلز 30 نقطة في أعلى رصيد باللقاء لصالح استراليا كما أضاف زميله أندرو بوجوت 16 نقطة.

وحققت استراليا المركز الرابع في أولمبياد ريو وفي ظل امتلاكها للعديد من اللاعبين بالدوري الأمريكي للمحترفين ستتجه إلى كأس العالم بثقة كبيرة.

وتبحث استراليا عن أول ميدالية لها بكأس العالم في الصين التي تنطلق في 31 أغسطس آب الجاري وتنافس في مجموعة تضم كندا والسنغال وليتوانيا.

وتلتقي أمريكا مع كندا في ثالث مبارياتها استعدادا لكأس العالم في سيدني بعد غد الاثنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سلاوي السبت 24 غشت 2019 - 12:47
امريكا تلعب بمنتخب كله شباب ولاعبين احتياط في NBA شاهدت المباراة ولم ارى الا لاعب شاب واحد تعرفت عليه يلعب في بوسطن سلتيكس البقية كلهم لا يلعبون أساسيين في فرقهم ب NBA. لو وافق نجوم NBA الكبار للعب مع منتخبهم حتما لن يفوز اي منتخب على امريكا
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11
2 - متابع السبت 24 غشت 2019 - 12:50
تماما مثل منتخب كرة القدم المغربي لم ننهزم منذ 1986 حيث فزنا بكل الالقاب من كؤوس عالم و اولمبياد و افريقية حتى جاءت البنين
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19
3 - هذه هي الحياة السبت 24 غشت 2019 - 13:24
هذه هي الرياضة لابد من غالب ومغوب . اميركا ميمكنش تبقى محتكرا كلشي
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0
4 - منير السبت 24 غشت 2019 - 13:33
المنتخب الأمريكي لن يرضى بهذه الهزيمة رغم أنها مقابلة غير رسمية، و حتما سيعيد حساباته و سيفوز ببطولة العالم. كرة السلة ليست بطولة مفاجآت و الفريق الأمريكي هو من يتربع على عرين هذا النوع من الرياضة بدون منافسة.
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