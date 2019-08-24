منتخب أمريكا للسلة يحصد أول هزيمة منذ 13 سنة

هسبريس – رويترز

أنهت استراليا سلسلة من 78 مباراة دون هزيمة للولايات المتحدة في منافسات كرة السلة الرسمية والودية بعد فوز صادم 98-94 في ملبورن ضمن الاستعدادات لكأس العالم في الصين اليوم السبت.

وأمام عدد قياسي من الجماهير في استاد دوكلاندز (52 الف و79 مشجعا) ألحق أصحاب الضيافة أول هزيمة بالمنتخب الأمريكي خلال 13 عاما في ظل غياب عدد من أبرز نجوم دوري المحترفين الأمريكي.

ولم يُقهر الفريق الأمريكي منذ بطولة العالم 2006 حين تعرض لهزيمة صادمة أمام اليونان في قبل النهائي وبعدها استفاق ليحصل على البرونزية ثم فاز بكل ألقاب الأولمبياد وبطولة العالم لاحقا.

وهذا أول انتصار لأستراليا على أمريكا بعد 26 محاولة منذ عام 1964 وجاء بعد تعويض التأخر بفارق عشر نقاط في الشوط الأول.

وسجل باتي ميلز 30 نقطة في أعلى رصيد باللقاء لصالح استراليا كما أضاف زميله أندرو بوجوت 16 نقطة.

وحققت استراليا المركز الرابع في أولمبياد ريو وفي ظل امتلاكها للعديد من اللاعبين بالدوري الأمريكي للمحترفين ستتجه إلى كأس العالم بثقة كبيرة.

وتبحث استراليا عن أول ميدالية لها بكأس العالم في الصين التي تنطلق في 31 أغسطس آب الجاري وتنافس في مجموعة تضم كندا والسنغال وليتوانيا.

وتلتقي أمريكا مع كندا في ثالث مبارياتها استعدادا لكأس العالم في سيدني بعد غد الاثنين.