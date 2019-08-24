الموريتاني "أداما با" يعزز صفوف نهضة بركان

أوعنا بلعيد

تعاقد فريق نهضة بركان لكرة القدم مع الدولي الموريتاني أداما با، بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم رياضية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليستمر بذلك في تقوية خطه الهجومي لتعويض رحيل مهاجمه الطوغولي لابا كودجو.

وأعلن ممثل الكرة البركانية، عبر صفحته على الموقع الاجتماعي "فايسبوك"، تعاقده مع المهاجم الموريتاني، موردا: "أداما با يشغل مركز جناح هجومي، وهو اللاعب الذي زاول في الدوري الفرنسي والتركي وشارك رفقة المنتخب الموريتاني في كأس الأمم الإفريقية في النسخة الأخيرة بمصر"، وأضاف: "اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح، على أن يلتحق بتداريب الفريق يوم الإثنين القادم".

ونجح الفريق البرتقالي في إقناع المهاجم سالف الذكر بعرضه، وهو الذي تلقى في الفترة الأخيرة عروضا عديدة من بعض الأندية العربية والأوروبية، من بينها أهلي برج بوعريريج الجزائري، لكنه اختار اللعب في الدوري المغربي الاحترافي.

وبعد إتمام نهضة بركان صفقة التعاقد مع المهاجم أداما با، أصبح اللاعب بذلك ثالث موريتاني يلعب في الدوري المغربي الاحترافي، بعد بكاري انجاي، مدافع فريق الدفاع الحسني الجديدي، ومتوسط الميدان جيديلي جالو، الذي وقع الشهر الماضي مع الفتح الرباطي.

تجدر الإشارة إلى أن نهضة بركان كان قد تعاقد في الأيام الأخيرة مع المهاجمين توفيق أجروتن والأوغندي باتريك كادو، لتعزيز الخط الأمامي وتعويض رحيل الطوغولي لابا كودجو، لاعب العين الإماراتي حاليا.