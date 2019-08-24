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الرئيسية | رياضة | ‪مدرب دورتموند يكيل المديح لحكيمي بعد هزم كولن

‪مدرب دورتموند يكيل المديح لحكيمي بعد هزم كولن

‪مدرب دورتموند يكيل المديح لحكيمي بعد هزم كولن
أوعنا بلعيد
السبت 24 غشت 2019 - 14:24

كال السويسري لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، المديح للاعبه المغربي أشرف حكيمي وزميله جوليان براندت، بعدما صنعا الفارق خلال فوز المجموعة أمام كولن (3-1)، يوم أمس الجمعة، برسم الجولة الثانية من الدوري الألماني الممتاز.

وتمكن دورتموند من قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف. وساهم الدولي المغربي أشرف حكيمي في فوز ناديه القاتل، بعدما سجل الهدف الثاني على بعد أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، كما شارك في الهدف الثالث الذي سجله اللاعب الإسباني باكو ألكاسير.

وأثنى لوسيان فافر على المجهود الكبير الذي قدمه أشرف حكيمي، وكيف ساهم في تغيير النتيجة وسرعة اللعب، قائلا: "كانت مباراة صعبة كما توقعنا، لكن أشرف حكيمي وبراندت قاما بعمل رائع وصنعا الفارق فور نزولهما"، وأضاف: "دخول حكيمي في الشوط الثاني قدم الإضافة المرجوة للمجموعة. ونحن سعداء للغاية بهذا الفوز الصعب، فكولن كان قويا وأظهر براعة في الضغط والتدخلات طوال المباراة. لقد نجحت خطتنا التي لعبنا بها مرارا وتكرارا، لذا فأنا راض عن أداء الفريق بشكل كبير".

واحتفظ المدرب السويسري بورقة حكيمي ضمن دكة البدلاء من أجل إقحامه في الشوط الثاني، وعندما استعصى على المجموعة التسجيل أشركه لوسيان فافر عند الدقيقة 62، فساهم في عودة فريقه بنقاط المباراة كاملة من ملعب "راين إينرجي ستاديون"، معقل المضيف كولن.

وتمكن أسود الفيستفال من تحقيق فوزهم الثاني على التوالي، ليحققوا العلامة الكاملة حتى الآن، ويتربعوا على عرش البوندسليغا برصيد 6 نقاط.

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