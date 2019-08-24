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الرئيسية | رياضة | بلماضي يقود المحليين الجزائريين قبل لقاء المغرب

بلماضي يقود المحليين الجزائريين قبل لقاء المغرب

بلماضي يقود المحليين الجزائريين قبل لقاء المغرب
هسبريس - د .ب .أ
السبت 24 غشت 2019 - 22:30

يستعد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، للإشراف على المعسكر الإعدادي الذي سيخوضه منتخب المحليين في الفترة من 26 إلى 28 غشت الجاري بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة الجزائري.

ويقود بلماضي المنتخب الجزائري الأول وأيضا منتخب المحليين الذي يستعد لملاقاة نظيره المغربي في 20 شتنبر القادم في ذهاب الدور المؤهل لكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

واستدعى بلماضي لهذا المعسكر 22 لاعبا لا يوجد بينهم أي عنصر شارك في البطولة الأفريقية الأخيرة، حيث شملت القائمة 5 لاعبين من أندية كل من اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، و3 لاعبين من كل من أتلتيك بارادو ووفاق سطيف، ولاعب واحد من شبيبة القبائل هو الحارس أسامة بن بوط.

وسيلعب المنتخب الجزائري للمحليين مباراة ودية أمام المنتخب الجزائري الأولمبي في نهاية المعسكر.

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