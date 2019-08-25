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الرئيسية | رياضة | الأهلي المصري يحسم مصير أزارو في 48 ساعة

الأهلي المصري يحسم مصير أزارو في 48 ساعة

الأهلي المصري يحسم مصير أزارو في 48 ساعة
أوعنا بلعيد
الأحد 25 غشت 2019 - 05:22

قرر الأهلي المصري لكرة القدم الاستغناء عن خدمات الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، والسماح له بالرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية بغية التعاقد مع مهاجم بديل ليحل مكانه.

وحسب مصادر مصرية فإن إدارة الأهلي وافقت على رحيل وليد أزارو، إذ سيتم حسم مستقبله بشكل نهائي خلال 48 ساعة، بعدما أنهى فريق القرن اتفاقه مع مهاجم إفريقي جديد، سيتم إعلان صفقة ضمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، نشر الإعلامي أحمد شوبير، الحارس السابق لمرمى المنتخب والأهلي المصريين، "تدوينة" في صفحته الرسمية على "فايسبوك"، يؤكد من خلالها أن مسؤولي الأهلي وافقوا بشكل رسمي على احتراف وليد أزارو، والقرار الرسمي سيعلن خلال 48 ساعة، كما أنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم إفريقي جديد، والإعلان خلال أيام.

وكان محمد يوسف، المدرب المؤقت لفريق الأهلي، استبعد المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي من مواجهة "اطلع بره"، بطل جنوب السودان، التي أقيمت أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، برسم إياب الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الفريق الأحمر بـ9 أهداف نظيفة.

وهتف جمهور الأهلي، يوم أمس، خلال فوز فريقه العريض أمام "اطلع بره"، طالبا الإدارة بالاستغناء عن أزارو والسماح له بالرحيل بسبب كثرة إهداره للفرص السهلة أمام الشباك.

وزادت حدة الانتقادات لبعض لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم أزارو، بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف خلال مسابقة كأس مصر، والتي أطاحت أيضا بمارتن لاسارتي، المدرب السابق للفريق الأحمر.

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