24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:53
|13:35
|17:09
|20:07
|21:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قطعة أرض تتسبب في مواجهة بين قبيلتين بطاطا
- خرجة استجمام تنتهي بغرق طفلين ناحية اشتوكة
- الأهلي المصري يحسم مصير أزارو في 48 ساعة
- كندا تدعم "حقوق وصحة النساء" في العالم بـ325 مليون دولار
- الدخول المدرسي "يُخْرج" جيوب المغاربة بعد مصاريف العيد والعطلة
"حُكم دولة القرون الوسطى" .. عبارة أفقدت اليازغي منصبه السّامي (5.00)
نشطاء حزب "الحب العالمي" ينشدون حل مشاكل المغرب والإنسانية (5.00)
- عصيد: العربية تُنافي العلم .. والمجتمع غارق في القرون الوسطى - (211)
- خطوة الزفزافي ورفاقه بإسقاط الجنسية تعقّد حل ملف "حراك الريف" - (111)
- الودغيري: أقوال الصمدي "صفعة" .. الحكومة متواطئة مع الفرنكفونية - (65)
- نشطاء حزب "الحب العالمي" ينشدون حل مشاكل المغرب والإنسانية - (59)
- هل يحدّ تدريس "التربية الجنسية" من حوادث الاغتصاب بالمغرب؟ - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأهلي المصري يحسم مصير أزارو في 48 ساعة
قرر الأهلي المصري لكرة القدم الاستغناء عن خدمات الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، والسماح له بالرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية بغية التعاقد مع مهاجم بديل ليحل مكانه.
وحسب مصادر مصرية فإن إدارة الأهلي وافقت على رحيل وليد أزارو، إذ سيتم حسم مستقبله بشكل نهائي خلال 48 ساعة، بعدما أنهى فريق القرن اتفاقه مع مهاجم إفريقي جديد، سيتم إعلان صفقة ضمه خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، نشر الإعلامي أحمد شوبير، الحارس السابق لمرمى المنتخب والأهلي المصريين، "تدوينة" في صفحته الرسمية على "فايسبوك"، يؤكد من خلالها أن مسؤولي الأهلي وافقوا بشكل رسمي على احتراف وليد أزارو، والقرار الرسمي سيعلن خلال 48 ساعة، كما أنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم إفريقي جديد، والإعلان خلال أيام.
وكان محمد يوسف، المدرب المؤقت لفريق الأهلي، استبعد المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي من مواجهة "اطلع بره"، بطل جنوب السودان، التي أقيمت أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، برسم إياب الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الفريق الأحمر بـ9 أهداف نظيفة.
وهتف جمهور الأهلي، يوم أمس، خلال فوز فريقه العريض أمام "اطلع بره"، طالبا الإدارة بالاستغناء عن أزارو والسماح له بالرحيل بسبب كثرة إهداره للفرص السهلة أمام الشباك.
وزادت حدة الانتقادات لبعض لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم أزارو، بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف خلال مسابقة كأس مصر، والتي أطاحت أيضا بمارتن لاسارتي، المدرب السابق للفريق الأحمر.