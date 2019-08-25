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كُتّاب وآراء
أوتريخت الهولندي يخطب ودّ المغربي أشرف لزعر
انضم فريق أوتريخت الهولندي لكرة القدم إلى ركب الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات الدولي المغربي أشرف لزعر، مدافع نيوكاستل الإنجليزي، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما بات مرشحا بقوة للانضمام إلى الدوري الإيطالي.
وحسب مصدر لهسبريس فقد دخل فريق أوتريخت الهولندي على الخط وأبدى اهتمامه الجدي بخدمات مدافع الأسود، إذ يرغب في استقدامه بعدما أصبح على ما يبدو خارج حسابات الإنجليزي ستيف بروس، المدرب الجديد لفريق المكابايس الإنجليزي (لم يلعب أمام أرسنال ونوريتش سيتي برسم الجولتين الأولى والثانية ضمن البريميرليغ).
وأوضح المصدر ذاته أن لزعر لم يحسم مستقبله بعد، بعدما أبدى نادي هيلاس فيرونا (تعاقد مع سفيان مرابط) الوافد الجديد على قسم الأضواء بالكالشيو، بالإضافة إلى فيورنتينا، رغبتهما كذلك في ضمه ليخوض بذلك ثالث تجربة احترافية له في الدوري الإيطالي، بعد حمله ألوان فريقي باليرمو وبينيفيتو سابقا.
وقضى اللاعب المذكور، والبالغ من العمر 27 سنة، نصف الموسم المنقضي كمعار لفريق شيفلد وينزداي، الممارس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، قبل أن يعود إلى ناديه الحالي على أمل أن يحسم مستقبله قبل إغلاق المركاتو الصيفي.