24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "أم الربيع" ينهي حياة تلميذ قاصر نواحي البروج (5.00)

  2. براهمة: المغرب يقف على حافة "السكتة الدماغية" (5.00)

  3. "حُكم دولة القرون الوسطى" .. عبارة أفقدت اليازغي منصبه السّامي (5.00)

  4. نشطاء حزب "الحب العالمي" ينشدون حل مشاكل المغرب والإنسانية (5.00)

  5. الودغيري: أقوال الصمدي "صفعة" .. الحكومة متواطئة مع الفرنكفونية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | أوتريخت الهولندي يخطب ودّ المغربي أشرف لزعر

أوتريخت الهولندي يخطب ودّ المغربي أشرف لزعر

أوتريخت الهولندي يخطب ودّ المغربي أشرف لزعر
أوعنا بلعيد
الأحد 25 غشت 2019 - 07:20

انضم فريق أوتريخت الهولندي لكرة القدم إلى ركب الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات الدولي المغربي أشرف لزعر، مدافع نيوكاستل الإنجليزي، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما بات مرشحا بقوة للانضمام إلى الدوري الإيطالي.

وحسب مصدر لهسبريس فقد دخل فريق أوتريخت الهولندي على الخط وأبدى اهتمامه الجدي بخدمات مدافع الأسود، إذ يرغب في استقدامه بعدما أصبح على ما يبدو خارج حسابات الإنجليزي ستيف بروس، المدرب الجديد لفريق المكابايس الإنجليزي (لم يلعب أمام أرسنال ونوريتش سيتي برسم الجولتين الأولى والثانية ضمن البريميرليغ).

وأوضح المصدر ذاته أن لزعر لم يحسم مستقبله بعد، بعدما أبدى نادي هيلاس فيرونا (تعاقد مع سفيان مرابط) الوافد الجديد على قسم الأضواء بالكالشيو، بالإضافة إلى فيورنتينا، رغبتهما كذلك في ضمه ليخوض بذلك ثالث تجربة احترافية له في الدوري الإيطالي، بعد حمله ألوان فريقي باليرمو وبينيفيتو سابقا.

وقضى اللاعب المذكور، والبالغ من العمر 27 سنة، نصف الموسم المنقضي كمعار لفريق شيفلد وينزداي، الممارس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، قبل أن يعود إلى ناديه الحالي على أمل أن يحسم مستقبله قبل إغلاق المركاتو الصيفي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.