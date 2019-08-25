جماهير ساوتهامبثون الإنجليزي تشيد بأداء بوفال

أوعنا بلعيد

تلقى الدولي المغربي سفيان بوفال الإشادة من أنصار فريقه ساوتهامبثون بعدما ساهم في تحقيق المجموعة لأول انتصار لها ضمن منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز برسم الموسم الجديد، بعد بداية متعثرة كلفت الفريق خسارة ست نقاط.

وساهم سفيان بوفال، السبت، في تحقيق ساوتهامبثون أول فوز له في الدوري الإنجليزي الممتاز برسم الموسم الجديد، بعدما عاد بفوز ثمين بهدفين دون رد من ملعب "فالمر"، معقل المضيف برايتون، ضمن الجولة الثالثة من البريميليغ.

ورغم إشراكه كلاعب بديل، بعدما قرر المدرب رالف هازنهاتل الاحتفاظ بورقته في دكة الاحتياط، كان المهاجم المغربي حاسما وفعالا بعدما ساهم بتمريرة "أسيست" لزميله ناتان ريدموند، جاء منها الهدف الثاني عند الدقيقة 91 من شوط المباراة الثاني.

وانتهى الشوط الأول على وقع البياض قبل أن يسجل موسى دجينيبو الهدف الأول للفريق الزائر من تسديدة رائعة استقرت في الزاوية التسعين، ورغم المحاولات التي قام بها أصحاب الأرض من أجل تعديل النتيجة فقد تمكن المهاجم المغربي من وأد أحلامهم بالعودة في نتيجة اللقاء بعدما تلاعب بثلاثة مدافعين على الجهة اليسرى وأرسل الكرة لزميله غير المراقب الذي أودعها الشباك.

وتألق الجناح المغربي خلال الدقائق العشرة التي خاضها، إذ تمكن من صد هجمتين، كما قام بمراوغتين ناجحتين. وعقب نهاية المواجهة حصل على تقييم 7.1 نقطة، تتويجا لأدائه الكبير، كما اختير ضمن نجوم المواجهة بعدما صنع الفارق فور إشراكه.

وعقب هذا الفوز حصد ساوتهامبثون أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد، بعدما انهزم في الجولتين الماضيتين أمام بيرنلي بثلاثة أهداف، قبل أن يسقط مجددا وبصعوبة بهدفين مقابل هدف أمام ليفربول.