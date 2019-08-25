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الرئيسية | رياضة | فرقة مغربية تتوج خلال الألعاب العسكرية بروسيا

فرقة مغربية تتوج خلال الألعاب العسكرية بروسيا

فرقة مغربية تتوج خلال الألعاب العسكرية بروسيا
هسبريس من الرباط
الأحد 25 غشت 2019 - 00:05

تمكنت فرقة القفز العملياتي المغربية، التابعة للواء الأول للمشاة المظليين، من الفوز بالرتبة الأولى خلال الألعاب الدولية العسكرية، التي أقيمت في روسيا وبلاروسيا، وعرفت مشاركة 21 وفدا عسكريا من مختلف دول العالم.

وشاركت فرقة القفز العملياتي في مباراة "النزول الدقيق"، التي أجريت بمدينة بيسكوف الروسية، بمشاركة جنوب إفريقيا، الجزائر، بيلاروسيا، الصين، كوبا، إيران، كازاخستان، روسيا، سيريلانكا وفنزويلا. وقد تم تتويج رئيس الفرقة المغربية بجائزة "الجندي الحديدي".

تجدر الإشارة إلى أن كل بلد شارك بفرقة مكونة من ثلاثة متسابقين مجهزين بمظلات وسترات قتالية وبنادق هجومية، حيث يقفز المتسابقون من طائرة هيلوكوبتر MI 8 من علو يصل إلى 1200 متر.

وإلى جانب فرقة القفز العملياتي شاركت في هذه الألعاب فرق أخرى تابعة للقوات المسلحة الملكية، حيث شاركت فرقة من الفوج الأول لرماة الأطلس في مسابقة التسلق التي أجريت في روسيا، كما شاركت فرقة من اللواء الثاني للمشاة المظليين في منافسة الرمي الدقيق التي أقيمت في بيلاروسيا.

وتعد هذه المشاركة الثالثة من نوعها للقوات المسلحة الملكية في الألعاب الدولية العسكرية بعد نسختي 2017 و2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مغربي الأحد 25 غشت 2019 - 00:24
هنيئا للابطال المغاربة. العز لولاد البلاد
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2 - Sifou الأحد 25 غشت 2019 - 00:28
ألوية الجنود المظليين المغاربة هم الافضل عالميا ودائما ما يحتكرون المرتبة الأولى في أي مسابقة.وهذا مجهود التمارين الرجولية التى يتلقونها
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3 - Kamal Deutschland الأحد 25 غشت 2019 - 00:32
تحية خاصة للقوات المسلحة الملكية ولجنودنا البواسل في كل مكان.براڤو وأتمنا لكم التوفيق في مهامكم المجيدة في حماية الوطن من الخونة والأعداء وكيد الكائدين.أطلب الله لكم النصر والعزة في كل زمان ومكان إنشاء الله.
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