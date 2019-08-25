24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:53
|13:35
|17:09
|20:07
|21:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قطعة أرض تتسبب في مواجهة بين قبيلتين بطاطا
- خرجة استجمام تنتهي بغرق طفلين ناحية اشتوكة
- كندا تدعم "حقوق وصحة النساء" في العالم بـ325 مليون دولار
- الدخول المدرسي "يُخْرج" جيوب المغاربة بعد مصاريف العيد والعطلة
- أطباء: جراحة القلب لملك إسبانيا السابق "ناجحة"
طبيب نفساني: "لعبة القط والفأر" تطبع علاقة المغاربة بالكحول (5.00)
"حُكم دولة القرون الوسطى" .. عبارة أفقدت اليازغي منصبه السّامي (5.00)
- عصيد: العربية تُنافي العلم .. والمجتمع غارق في القرون الوسطى - (205)
- خطوة الزفزافي ورفاقه بإسقاط الجنسية تعقّد حل ملف "حراك الريف" - (106)
- الودغيري: أقوال الصمدي "صفعة" .. الحكومة متواطئة مع الفرنكفونية - (63)
- نشطاء حزب "الحب العالمي" ينشدون حل مشاكل المغرب والإنسانية - (59)
- هل يحدّ تدريس "التربية الجنسية" من حوادث الاغتصاب بالمغرب؟ - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرجاء يتجاوز الدور التمهيدي لعصبة أبطال إفريقيا
حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، نقاط مباراة إياب الدور التمهيدي عن مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية أمام نظيره بريكاما يونايتد الغامبي، بعد الفوز عليه برباعية نظيفة، مساء اليوم السبت، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وانطلقت مجريات المباراة على وقع ضغط هجومي مبكر من عناصر فريق الرجاء الرياضي، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية المتكررة، غير أنها بقيت محتشمة وغابت عنها النجاعة الهجومية خلال دقائق الربع ساعة الأولى.
ونجح سفيان رحيمي، في فك شفرة دفاع الفريق الخصم في حدود الدقيقة 16، مانحا هدف التقدم للنسور، قبل أن يتواصل بعده بحث رفاقه عن أهداف أخرى لتعزيز النتيجة، من خلال العديد من الكرات الهجومية التي هددت بشكل كبير مرمى الفريق الغامبي.
ومع بداية مجريات الشوط الثاني، نجح أيوب ناناح، في تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 49 بعد مجهود فردي وتمريرة محكمة من العميد محسن متولي، قبل أن يعود هذا الأخير بعد دقيقتين من ذلك ليضيف الهدف الثالث بعد جملة تكتيكية محكمة بين رفاقه.
وحاول الفريق الغامبي اقتناص هدف تقليص الفارق من خلال خلق بعض المناورات الهجومية بعد الهدف الثالث للرجاء، غير أن الخطورة كانت بعيدة عن شباك الحارس الرجاوي أنس الزنيتي.
وعاد أيوب ناناح في حدود الدقيقة 76 لهز الشباك، محرزا الهدف الرابع للرجاء بطريقة رائعة، لتنتهي تفاصيل المواجهة برباعية نظيفة للفريق المغربي حسم بها تجاوزه للدور التمهيدي للمسابقة.