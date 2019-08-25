الرجاء يتجاوز الدور التمهيدي لعصبة أبطال إفريقيا

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، نقاط مباراة إياب الدور التمهيدي عن مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية أمام نظيره بريكاما يونايتد الغامبي، بعد الفوز عليه برباعية نظيفة، مساء اليوم السبت، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وانطلقت مجريات المباراة على وقع ضغط هجومي مبكر من عناصر فريق الرجاء الرياضي، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية المتكررة، غير أنها بقيت محتشمة وغابت عنها النجاعة الهجومية خلال دقائق الربع ساعة الأولى.

ونجح سفيان رحيمي، في فك شفرة دفاع الفريق الخصم في حدود الدقيقة 16، مانحا هدف التقدم للنسور، قبل أن يتواصل بعده بحث رفاقه عن أهداف أخرى لتعزيز النتيجة، من خلال العديد من الكرات الهجومية التي هددت بشكل كبير مرمى الفريق الغامبي.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، نجح أيوب ناناح، في تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 49 بعد مجهود فردي وتمريرة محكمة من العميد محسن متولي، قبل أن يعود هذا الأخير بعد دقيقتين من ذلك ليضيف الهدف الثالث بعد جملة تكتيكية محكمة بين رفاقه.

وحاول الفريق الغامبي اقتناص هدف تقليص الفارق من خلال خلق بعض المناورات الهجومية بعد الهدف الثالث للرجاء، غير أن الخطورة كانت بعيدة عن شباك الحارس الرجاوي أنس الزنيتي.

وعاد أيوب ناناح في حدود الدقيقة 76 لهز الشباك، محرزا الهدف الرابع للرجاء بطريقة رائعة، لتنتهي تفاصيل المواجهة برباعية نظيفة للفريق المغربي حسم بها تجاوزه للدور التمهيدي للمسابقة.

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