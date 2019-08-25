24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "أم الربيع" ينهي حياة تلميذ قاصر نواحي البروج (5.00)

  2. طبيب نفساني: "لعبة القط والفأر" تطبع علاقة المغاربة بالكحول (5.00)

  3. غرق الصحة (5.00)

  4. براهمة: المغرب يقف على حافة "السكتة الدماغية" (5.00)

  5. "حُكم دولة القرون الوسطى" .. عبارة أفقدت اليازغي منصبه السّامي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الرجاء يتجاوز الدور التمهيدي لعصبة أبطال إفريقيا

الرجاء يتجاوز الدور التمهيدي لعصبة أبطال إفريقيا

الرجاء يتجاوز الدور التمهيدي لعصبة أبطال إفريقيا
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 24 غشت 2019 - 21:50

حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، نقاط مباراة إياب الدور التمهيدي عن مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية أمام نظيره بريكاما يونايتد الغامبي، بعد الفوز عليه برباعية نظيفة، مساء اليوم السبت، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وانطلقت مجريات المباراة على وقع ضغط هجومي مبكر من عناصر فريق الرجاء الرياضي، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية المتكررة، غير أنها بقيت محتشمة وغابت عنها النجاعة الهجومية خلال دقائق الربع ساعة الأولى.

ونجح سفيان رحيمي، في فك شفرة دفاع الفريق الخصم في حدود الدقيقة 16، مانحا هدف التقدم للنسور، قبل أن يتواصل بعده بحث رفاقه عن أهداف أخرى لتعزيز النتيجة، من خلال العديد من الكرات الهجومية التي هددت بشكل كبير مرمى الفريق الغامبي.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، نجح أيوب ناناح، في تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 49 بعد مجهود فردي وتمريرة محكمة من العميد محسن متولي، قبل أن يعود هذا الأخير بعد دقيقتين من ذلك ليضيف الهدف الثالث بعد جملة تكتيكية محكمة بين رفاقه.

وحاول الفريق الغامبي اقتناص هدف تقليص الفارق من خلال خلق بعض المناورات الهجومية بعد الهدف الثالث للرجاء، غير أن الخطورة كانت بعيدة عن شباك الحارس الرجاوي أنس الزنيتي.

وعاد أيوب ناناح في حدود الدقيقة 76 لهز الشباك، محرزا الهدف الرابع للرجاء بطريقة رائعة، لتنتهي تفاصيل المواجهة برباعية نظيفة للفريق المغربي حسم بها تجاوزه للدور التمهيدي للمسابقة.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبد الكريم الأحد 25 غشت 2019 - 00:06
مبروك. متولي لاعب رائع والجماهير أروع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - عالمييي الأحد 25 غشت 2019 - 00:35
إنشاء الله سيحلق النسر العالمي عاليا في العصبة وسيفوز بها بطريقة صريحة ومستحقة ولن ينتظر جهازا وصيا للعبة حتى ينصفه.فالرجاء تفوز على أرضية الملاعب وليس بالمحاكم الدولية والقارية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.