أبطال إفريقيا: الوداد والرجاء أمام نواذيبو وبنغازي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

تعرّفت الفرق الوطنية المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية، اليوم الأحد، بعد خوض مباريات إياب الدور التمهيدي، إذ سيلتقي قطبا الدار البيضاء في الدور الأول من العصبة بفرق من موريتانيا وليبيا.

ويواجه فريق الوداد الرياضي نظيره نواذيبو الموريتاني في مباراة الذهاب بملعب هذا الأخير، على أن تجرى مباراة الإياب على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلتقي الرجاء الرياضي، ممثل المغرب الثاني في عصبة الأبطال، بنظيره نصر بنغازي الليبي بعد تجاوزه الدور التمهيدي على حساب بريكاما الغامبي، إذ ستجرى مباراة الذهاب بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن يحتضن مركب محمد الخامس مباراة الإياب.

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، يواجه فريق حسنية أكادير نظيره الاتحاد الليبي بتونس في مباراة الذهاب والإياب بملعب أدرار بأكادير، فيما يلتقي نهضة بركان خصمه أشانتي غولد الغاني، ذهابا بغانا والإياب ببركان.