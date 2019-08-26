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الرئيسية | رياضة | الاتحاد الجزائري يعفي بلماضي قبل مواجهة المغرب

الاتحاد الجزائري يعفي بلماضي قبل مواجهة المغرب

الاتحاد الجزائري يعفي بلماضي قبل مواجهة المغرب
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 26 غشت 2019 - 08:08

أعلن اتحاد الكرة الجزائري مساء الأحد، إعفاء جمال بلماضي، مدرب المنتخب الأول من تدريب منتخب المحليين الذي يستعد لملاقاة نظيره المغربي في الدور التصفوي المؤهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2020.

وكشف الاتحاد عن تنظيم جديد في الجهاز الفني لمنتخب المحليين الذي سيقوده الفرنسي لودوفيك باتلي، مدرب منتخب أقل من 23 عاما.

وأوضح المصدر ذاته أن الجهاز المعاون لبلماضي في المنتخب الأول سيتولى مساعدة باتلي، والمكون من عزيز بوراس، وعمار مرواني، وسارج رومانو، وزهير بن سديرة، إضافة إلى مدرب اللياقة فريدريك فور. على أن يدعم (معنويا) بلماضي هذا الطاقم.

ولم يذكر الاتحاد الجزائري أسباب هذا القرار المفاجئ، علما أن بلماضي، كان أعلن يوم السبت، عن قائمة تضم 22 لاعبا للانتظام في معسكر إعدادي بداية من الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري للمحليين يستعد لملاقاة نظيره المغربي في 20 شتنبر في ذهاب الدور المؤهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2020.

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