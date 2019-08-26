حارث ينال الاهتمام بأنجي الفرنسي وشالكه الألماني

أوعنا بلعيد

لا يزال فريق أنجي الفرنسي لكرة القدم يمني النفس بالتعاقد مع أمين حارث، لاعب شالكه الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية بالرغم من صعوبة إتمام الصفقة نظرا للأهمية التي يمثلها الدولي المغربي لدى الطاقم التقني لناديه الحالي.

وحسب مصادر ألمانية فقد أبدى الطاقم التقني لفريق أنجي، الممارس بالقسم الممتاز من الدوري الفرنسي، رغبة كبيرة في التعاقد مع المهاجم المغربي، بغية تعزيز الخط الأمامي وتقويته؛ لا سيما أن مستوى المهاجم حارث تحسن بشكل ملحوظ مع بداية الموسم الجديد.

وزاد إلحاح الفريق الفرنسي بخصوص ضم أمين حارث عقب السيولة المالية التي يتوفر عليها بعد بيع عقد نجميه رين أديلايد وفلافيان تايت، بمجموع 34 مليون يورو، لكل من أولمبيك ليون وستاد رين.

وعلى الرغم من توفره على موارد تخول له إبرام الصفقة من الناحية المالية، فإن نادي أنجي، على الأرجح، لن يتمكن من إقناع إدارة شالكه بالسماح للاعب بالرحيل، لا سيما أنه أصبح دعامة أساسية في خطط المدربهدافيد فاغنر، الذي أشركه كلاعب أساسي في قمة الأسبوع الثاني بـ"البوندسليغا" أمام العملاق البفاري بايرن ميونيخ، نهاية الأسبوع المنصرم.

وأكدت المصادر أن اللاعب المغربي سيبقى على الأرجح في صفوف ناديه الألماني، على الرغم من الاهتمام الجدي بخدماته من قبل الفريق الفرنسي؛ لكن رغبة المدرب الجديد لشالكه، بالإضافة إلى التزام اللاعب واجتهاده مؤخرا، كلها عوامل تعيق إتمام الصفقة.

وأثار اهتمام الفريق الفرنسي بخدمات حارث مخاوف جماهير ناديه الألماني التي تخشى خروجه بالانتقالات الحالية، لا سيما أنه أظهر التزاما كبيرا وسبق له أن صرح لوسائل الإعلام بأنه يتحلى بالالتزام والانضباط والتركيز اللازم، في الوقت الحالي، موضحا أنه قطع مع التهور الذي طغى على سلوكاته وممارساته في الموسم المنقضي.