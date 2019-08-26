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كُتّاب وآراء
الكبير لاعب تشايكور التركي يتعرض لإصابة خطيرة
تعرض الدولي المغربي مصطفى الكبير، لاعب تشايكور ريزا سبور التركي لكرة القدم، لإصابة بليغة على مستوى الساق، خلال المواجهة التي جمعت ناديه بضيفه سيفاس سبور، برسم الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز، بالمباراة التي احتضنها ملعب "يني ريز شيهير".
وحسب تقارير إعلامية، يرتقب أن يغيب المهاجم المغربي عن الميادين لوقت طويل (6 أشهر) عقب الإصابة البليغة التي ألمت به، وأجبرته على مغادرة أرضية الميدان بعد 13 دقيقة من انطلاق المباراة، في أول موسم يخوضه مع ناديه قادما إليه من كالمار السويدي في المركاتو الحالي.
وعاش المهاجم المغربي أحداثا غريبة في نفس اليوم الذي أصيب فيه، إذ قبل بداية المباراة نسيه فريقه داخل مقر النادي؛ وهو ما دفعه إلى الاستعانة بخدمات سيارة أجرة، وعندما هم بولوج الملعب منعه رجال الأمن من الدخول لوقت طويل، ليضطر بعد ذلك بووروك أوكان، مدرب الفريق، إلى التدخل وحل المشكلة.
وتمكن فريق تشايكور ريزا سبور من انتزاع الفوز بصعوبة بالغة بهدفين مقابل هدف، بعدما سجل هدفي الفريق المضيف برايان ساموديو في الدقيقة الـ55 من ركلة جزاء، وفيرناندو بولدرين في الدقيقة الـ59، فيما أحرز هدف سيفاس سبور فيرناندو أندرادي.
وعقب هذا الفوز، رفع ريزا سبور رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف فنربخشة وألانيا سبور؛ فيما توقف رصيد سيفاس سبور عند ثلاث نقاط في المركز الخامس، مناصفة مع دينيزلي سبور.