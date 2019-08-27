الجيش الملكي يستعيد "الفقيه" قبل مواجهة الوداد

أوعنا بلعيد

تلقى الطاقم التقني لفريق الجيش الملكي لكرة القدم، تحت إشراف عبد الرحيم طاليب، نبأ سارا قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الوداد الرياضي، برسم الدور الـ32 من مسابقة كأس العرش.

واستعاد الفريق العسكري خدمات لاعبه محمد الفقيه، الذي أصبح جاهزا لخوض القمة المرتقبة أمام الوداد الرياضي برسم كأس العرش، والتي ستجرى نهاية الأسبوع المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحصل اللاعب الفقيه على التصريح الطبي للعودة إلى الميادين ودعم زملائه، بعدما غاب بسبب الإصابة التي ألمت به أثناء خوضه مباراة ودية، ما جعله يغيب لفترة عن التدريبات، كما تم إخضاعه لعلاج مكثف، ليستأنف بعده تداريبه بصفة تدريجية حتى استعادة عافيته.

ويعتبر الفقيه من بين الأسماء التي تألقت الموسم المنصرم بقميص يوسفية برشيد، الذي استقدمه على سبيل الإعارة من الجيش الملكي، ورغم إبداء رغبته الكبيرة في شراء عقده بشكل نهائي إلا أن الإدارة العسكرية رفضت تسريحه، بعدما تشبث الطاقم التقني بخدماته بحكم مستواه وتطوره.

وسبق للمدرب السابق للجيش الملكي، الإسباني كارلوس ألوس، أن أبدى استغرابه إعارة الفقيه رفقة أجروتن والسماح لهما بمغادرة المجموعة ولو على سبيل الإعارة الموسم المنقضي، رغم تألقهما وحاجة الفريق إلى خدماتهما، ليتقدم بطلب إعادتهما في المركاتو الصيفي الجاري.