24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. إتلاف الممتلكات العمومية (5.00)

  2. السلطات تواصل تحرير الملك العمومي بشفشاون (5.00)

  3. داخل ثكنة وجدة (5.00)

  4. العيش بالقرب من الحدائق يحسن الصحة العقلية (5.00)

  5. نادي برشلونة يخلد "أسطورة كرويف" بتمثال وملعب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | رئيس الزمالك المصري يرفض رحيل خالد بوطيب

رئيس الزمالك المصري يرفض رحيل خالد بوطيب

رئيس الزمالك المصري يرفض رحيل خالد بوطيب
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 08:55

رفض مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري لكرة القدم، رحيل الدولي المغربي خالد بوطيب، مهاجم فريقه، بحجة أن اللاعب لم يحصل على فرصته كاملة بسبب الإصابة التي عانى منها.

وأغلق المكتب المسير للأبيض المصري، برئاسة مرتضى منصور، الباب أمام التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كانت بعض الأصوات تنادي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد كبديل للمغربي خالد بوطيب، الذي لم يقدم المنتظر منه.

ورفض رئيس الزمالك المصري الاستغناء عن بوطيب في المركاتو الصيفي الحالي، مشيرا إلى أن مهاجم الأسود لم يحصل على الفرصة الكاملة لإثبات وجوده بعدما طاردته لعنة الإصابة، ما أثر سلبا على مستواه، كما غاب عن العديد من المباريات.

وأوضح رئيس الزمالك أن بوطيب مقيد في قائمة الفريق التي ستشارك في المسابقة القارية، وبرحيله سيخسر الزمالك مقعدا في القائمة القارية، ما سيجعل حلول الفريق على المستوى الهجومي محدودة.

ومنحت إدارة الأبيض المصري فرصة جديدة لخالد بوطيب، إلى غاية المركاتو الشتوي المقبل، من أجل إثبات نفسه وتقديم الإضافة المرجوة أو سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر ليحل مكانه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.