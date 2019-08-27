رئيس الزمالك المصري يرفض رحيل خالد بوطيب

أوعنا بلعيد

رفض مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري لكرة القدم، رحيل الدولي المغربي خالد بوطيب، مهاجم فريقه، بحجة أن اللاعب لم يحصل على فرصته كاملة بسبب الإصابة التي عانى منها.

وأغلق المكتب المسير للأبيض المصري، برئاسة مرتضى منصور، الباب أمام التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كانت بعض الأصوات تنادي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد كبديل للمغربي خالد بوطيب، الذي لم يقدم المنتظر منه.

ورفض رئيس الزمالك المصري الاستغناء عن بوطيب في المركاتو الصيفي الحالي، مشيرا إلى أن مهاجم الأسود لم يحصل على الفرصة الكاملة لإثبات وجوده بعدما طاردته لعنة الإصابة، ما أثر سلبا على مستواه، كما غاب عن العديد من المباريات.

وأوضح رئيس الزمالك أن بوطيب مقيد في قائمة الفريق التي ستشارك في المسابقة القارية، وبرحيله سيخسر الزمالك مقعدا في القائمة القارية، ما سيجعل حلول الفريق على المستوى الهجومي محدودة.

ومنحت إدارة الأبيض المصري فرصة جديدة لخالد بوطيب، إلى غاية المركاتو الشتوي المقبل، من أجل إثبات نفسه وتقديم الإضافة المرجوة أو سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر ليحل مكانه.