‪ مدرب هولندا يقطع الطريق على إيحاتارن لاختيار المنتخب المغربي

أوعنا بلعيد

دخل الهولندي رونالد كومان، مدرب المنتخب الأول للطواحين الهولندية، على الخط فور استدعاء الموهبة محمد ايحاتارن، لاعب أيندهوفن الهولندي، من قبل الناخب الوطني الجديد وحيد خليلودزيتش، ضمن القائمة الأولية التي ضمت 46 لاعبا لخوض وديتي بوركينافاسو والنيجر، المقررتين يومي 6 و10 شتنبر المقبل.

وتحدث مدرب منتخب هولندا في أستوديو قناة "فوتبول الهولندية"، مشيرا إلى أن مسألة حسم محمد ايحاتارن للمنتخب الذي سيدافع عن ألوانه لم تتم بعد، رغم وضع المدرب البوسني اسمه ضمن قائمته الأولية تأهبا لملاقاة بوركينافاسو والنيجر، وديا.

وأوضح الأسطورة الهولندية، الذي يشرف على قيادة المنتخب الأول، أن وجود ايحاتارن بقائمة خليلودزيتش لا يعني أن اللاعب حسم قراره بشكل رسمي ونهائي، مضيفا: "اللعب للمغرب..هذا غير ممكن على الإطلاق لأنه يتعين عليه الاختيار أولا، واللاعب في الوقت الراهن لا يريد أن يفعل ذلك"، وأضاف: "ايحاتارن لاعب هولندي، وإن أراد اختيار المنتخب المغربي عليه أن يقدم الطلب أولا بشكل رسمي للفيفا؛ كما لا يمكنه اللعب في شتنبر مع المغرب لعدم جاهزية أوراقه التي ستمكنه من اللعب برفقته، لكونه غير مؤهل قانونيا".

كما أشار كومان إلى أن المنتخب الهولندي كان السباق إلى مراقبة وضعية وتطور مستوى اللاعب ايحاتارن رفقة فريق أيندهوفن، موردا أنه كان دائم التواصل مع مارك فان بوميل، مدرب أيندهوفن، وكانت هناك محادثات مع اللاعب منذ مارس الماضي.

وأورد المدافع الذي جلب أول لقب في مسابقة دوري الأبطال لفريق إفس برشلونة، تحت قيادة الراحل يوهان كرويف موسم 1992، أنه دائم التواصل مع مدرب أيندهوفن من أجل مراقبة مستوى ايحاتارن ورؤية أسباب لعبه من عدمها، مبرزا في الوقت ذاته أنه يولي الموهوب المغربي اهتماما خاصا، لكن حسم قراره سيبقى رهينا باختياره هو وعائلته، فهم من سيتعين عليهم تحديد مصير اللاعب البالغ من العمر 17 سنة.

واعترف كومان بصعوبة إقناع ذوي الأصول الأجنبية، مشيرا إلى أن محاولة جذب هؤلاء اللاعبين مسألة صعبة جدا، ومؤكدا أن الجهود المبذولة لازالت مستمرة بغية إقناعهم بحملهم قميص الطواحين.

ولم يسقط من ذهن كومان ما حدث مع المغربي نصير مزراوي، مدافع أياكس أمستردام، عندما فشل في إقناعه بحمل قميص المنتخب الهولندي، مردفا: "لقد أجريت محادثة مع مزراوي، ما جعلني أشعر بالرضى حيال ذلك"، وتابع: "أعتقد أنه لا يجب أن نقول مستقبلا لقد أجرينا محادثة مع اللاعب الفلاني وعلينا بذل مجهود أكبر لإقناعه، كما أنني أتفهم إذا رغب عشرة لاعبين أو أكثر في اختيار الدفاع عن ألوان بلدانهم الأم، سواء تعلق الأمر بالمغرب أو بتركيا، على حساب المنتخب الهولندي".

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم كشف استدعاء إيحاتارن (17 سنة) إلى القائمة الأولية لمنتخب الطواحين للشبان، والتي ستواجه قبرص يوم 10 شتنبر المقبل، برسم التصفيات المؤهلة ليورو الشباب سلوفينيا والمجر 2021، على بعد أيام قليلة من توجيه الدعوة له كذلك من قبل البونسي وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول، وذلك تأهبا لملاقاة منتخبي بوركينا فاسو والنيجر، وديا، يومي 6 و10 شتنبر المقبل.

من جانبه، أكد اللاعب المذكور في تصريحات صحفية أنه لم يحسم بعد البلد الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا، بسبب حيرته بين بلده الأم المغرب، والبلد الذي ترعرع فيه هولندا، موضحا أثناء حديثه لشبكة "فوكس سبورت" الهولندية أنه فخور بالمناداة عليه لحمل قميص المنتخب المغربي، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يفكر في الوقت الحالي إلا في اللعب رفقة ناديه أيندهوفن الهولندي وخوض الاستحقاقات المقبلة برفقته، ويعتزم ترك الأمور تأتي لوحدها.