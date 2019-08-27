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الرئيسية | رياضة | "سان جرمان" يطلب ديمبيلي وسيميدو مقابل نيمار

"سان جرمان" يطلب ديمبيلي وسيميدو مقابل نيمار

"سان جرمان" يطلب ديمبيلي وسيميدو مقابل نيمار
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 12:35

عرض نادي باريس سان جيرمان نجمه البرازيلي نيمار على برشلونة مقابل الحصول على الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرتغالي نيلسون سيميدو إضافة لـ100 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان"، اليوم الثلاثاء، أن "بي إس جي" قدم ذلك العرض بعدما أقدمت البرصا على إعارة البرازيلي فيليبي كوتينيو لبايرن ميونخ الألماني بعدما كان النادي الفرنسي مهتما به في بداية الأمر ضمن صفقة نيمار.

وأوضح المصدر أن المدير الرياضي لباريس، ليوناردو، أبلغ إدارة البلاوغرانا استعداد النادي لبيع المهاجم البرازيلي مقابل 100 مليون يورو إضافة لديمبيلي وسيميدو.

وبهذا الشكل ستتراوح قيمة صفقة بيع نيمار بين 250 و300 مليون يورو، بالنظر للقيمة السوقية للجناح الفرنسي والظهير البرتغالي حاليا، ما يعني أن باريس سيبيع المهاجم البرازيلي بمقابل أعلى من قيمة شرائه في 2017 من برشلونة، حين لجأ لقيمة الشرط الجزائي في عقده البالغة 222 مليون يورو.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن نادي برشلونة سيرسل وفدا للاجتماع بمسؤولي "بي إس جي" وتقديم عرض جديد بخصوص نيمار؛ وسيتضمن على الأرجح إعارة اللاعب هذا الموسم مع خيار الشراء بقيمة تتراوح بين 150 إلى 170 مليون يورو، سيتم إيداعها على دفعات في حساب النادي الفرنسي، لكن من المتوقع رفض ذلك من قبل إدارة نادي العاصمة الفرنسية.

ويسعى باريس لحسم مستقبل نيمار في أقرب وقت، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية يوم 2 شتنبر المقبل، خاصة في ظل بحثه عن مهاجمين آخرين لدعم الفريق بعد إصابة نجمي خط الهجوم، الأوروغوياني إدينسون كافاني والفرنسي كليان مبابي.

وقد يكون هناك أمل ضئيل في عودة نيمار لارتداء قميص "بي إس جي" حال فشل المفاوضات الحالية لبيعه، وهو أمر لم يحدث منذ 11 ماي الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مصطفى حدو الثلاثاء 27 غشت 2019 - 13:01
ان عاد نيمار الى البارسا ستكون كارثة لهذا النادي العالمي.
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3
2 - شمالي الثلاثاء 27 غشت 2019 - 13:12
قريبا سيسدل الستار على اغبى و اكثر صفقة غرابة في التاريخ
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1
3 - مغربييي الثلاثاء 27 غشت 2019 - 13:22
كيفاش عالمي ههههههههههه الريال فريق القرن بامتياز هو ملك اوروبا بالنتائج .
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4 - غيلان قدور الثلاثاء 27 غشت 2019 - 13:34
إدارة البارسا كارثية بكل المقاييس لا تستحق هذا النادي العريق فقد فرطت بنيمار بطريقة ساذجة وبءيسة واشترت عاهات مثل ديمبيلي وتم النصب عليها اخيرا بشراع المدعو كريزمان بمبلغ خيالي والان تريد استعادة نيمار باي ثمن وهذا دليل على تخبط الرءيس والإدارة وبؤس مستوى المدرب الذي فرط في اللاعب كوتينيو وكان بطل مهزلة ليفربول هذه السنة وكارثة روما السنة الفارطة !!
البارسا سيعاني كثيرا اذا انخفض مستوى ميسي وسواريز أما الآخرين فلن يعول عليهم في الهجوم رغم التهليل والتطبيل الإعلامي الذي يرافق كريزمان فهو يختفي في المقابلات الحاسمة مع الغرق الكبرى وديمبلي انتهى
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