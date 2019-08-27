"سان جرمان" يطلب ديمبيلي وسيميدو مقابل نيمار

هسبريس ـ مُتابعة

عرض نادي باريس سان جيرمان نجمه البرازيلي نيمار على برشلونة مقابل الحصول على الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرتغالي نيلسون سيميدو إضافة لـ100 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان"، اليوم الثلاثاء، أن "بي إس جي" قدم ذلك العرض بعدما أقدمت البرصا على إعارة البرازيلي فيليبي كوتينيو لبايرن ميونخ الألماني بعدما كان النادي الفرنسي مهتما به في بداية الأمر ضمن صفقة نيمار.

وأوضح المصدر أن المدير الرياضي لباريس، ليوناردو، أبلغ إدارة البلاوغرانا استعداد النادي لبيع المهاجم البرازيلي مقابل 100 مليون يورو إضافة لديمبيلي وسيميدو.

وبهذا الشكل ستتراوح قيمة صفقة بيع نيمار بين 250 و300 مليون يورو، بالنظر للقيمة السوقية للجناح الفرنسي والظهير البرتغالي حاليا، ما يعني أن باريس سيبيع المهاجم البرازيلي بمقابل أعلى من قيمة شرائه في 2017 من برشلونة، حين لجأ لقيمة الشرط الجزائي في عقده البالغة 222 مليون يورو.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن نادي برشلونة سيرسل وفدا للاجتماع بمسؤولي "بي إس جي" وتقديم عرض جديد بخصوص نيمار؛ وسيتضمن على الأرجح إعارة اللاعب هذا الموسم مع خيار الشراء بقيمة تتراوح بين 150 إلى 170 مليون يورو، سيتم إيداعها على دفعات في حساب النادي الفرنسي، لكن من المتوقع رفض ذلك من قبل إدارة نادي العاصمة الفرنسية.

ويسعى باريس لحسم مستقبل نيمار في أقرب وقت، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية يوم 2 شتنبر المقبل، خاصة في ظل بحثه عن مهاجمين آخرين لدعم الفريق بعد إصابة نجمي خط الهجوم، الأوروغوياني إدينسون كافاني والفرنسي كليان مبابي.

وقد يكون هناك أمل ضئيل في عودة نيمار لارتداء قميص "بي إس جي" حال فشل المفاوضات الحالية لبيعه، وهو أمر لم يحدث منذ 11 ماي الماضي.