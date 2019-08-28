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كُتّاب وآراء
إسماعيل الحداد يَرفُض مرافقة الوداد إلى السودان
علمت "هسبورت"، من مصادر مطلعة، بأن إسماعيل الحداد، مهاجم الوداد الرياضي، قد رفض مصاحبة الفريق في رحلته إلى السودان، الثلاثاء، مفضلا البقاء في المغرب، كطريقة منه للضغط على مكتب الفريق من أجل تسريحه لأحد الأندية التي خطبت وده خلال "المركاتو" الصيفي الجاري.
وكشفت المصادر ذاتها أن الحداد اتخذ هذا القرار بشكل مفاجئ بعد أن حضر مع المجموعة بشكل عادي طيلة الفترة الماضية، على الرغم من أنه كان قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة بعيدا عن الدوري المغربي للمحترفين.
ويغيب عن المجموعة الودادية في رحلتها إلى السودان أيضا كل من صلاح الدين السعيدي وهيثم البهجة بداعي الإصابة، والمهاجم الكونغولي الجديد للفريق كاسونغو كابونغو لعدم الجاهزية، حيث يشتغل بشكل خاص مع الموعد البدني للفريق من أجل تأهيله ليكون جاهزا في أقرب فرصة ممكنة، عقب التحاقه بالفريق على سبيل الإعارة.
ويواجه الوداد الرياضي المريخ السوداني في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة، السبت المقبل، على أن يستقبل مباراة الإياب بملعب محمد الخامس، بعد أسبوعين فقط.