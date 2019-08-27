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الرئيسية | رياضة | الكبير يخلف ألان جيريس في تدريب "نسور قرطاج"

الكبير يخلف ألان جيريس في تدريب "نسور قرطاج"

الكبير يخلف ألان جيريس في تدريب "نسور قرطاج"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 13:50

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين منذر الكبير مدربا جديدا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلفا للفرنسي ألان جيريس.

وأفاد الاتحاد، في بيان له، أنه تعاقد مع الكبير لمدة ثلاثة أعوام، وسيجرى الإعلان عن أعضاء الجهاز الفني المعاون له في مؤتمر صحفي بعد غد الخميس.

وسبق لمنذر الكبير، البالغ 49 عاما، تدريب أندية البنزرتي والترجي والنجم الساحلي والنادي الأفريقي ومستقبل المرسى/ وبعض أندية الدرجة الثانية.

ويأتي تعيين الكبير من قبل الاتحاد بعد إقالة الفرنسي ألان جيريس من المنصب، وذلك في أعقاب نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر وتوج بها المنتخب الجزائري.

وقاد جيريس، الذي تولى المنصب في دجنبر الماضي، منتخب تونس إلى الدور قبل النهائي أمام السنغال في "مصر 2019" ، لكنه خسر بهدف نظيف قبل أن يندحر بالنتيجة ذاتها أمام نيجيريا في مباراة الترتيب.

وتلقى جيريس انتقادات واسعة خلال المباريات الأولى في البطولة، حيث تأهلت "نسور قرطاج" إلى الدور الثاني دون تحقيق أي فوز في الدور الأول.

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