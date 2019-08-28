أبو خلال يغادر أيندهوفن ليجاور الإدريسي بألكمار

أوعنا بلعيد

عزز فريق ألكمار صفوفه بتعاقده رسميا مع المغربي الأصل هولندي الجنسية زكريا أبو خلال، بعقد يمتد إلى غاية يونيو 2023، قادما من أيندهوفن، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الكمار، الثلاثاء، تعاقده مع أبو خلال، من أجل تعزيز الخط الأمامي وتقويته، لاسيما أن الوافد الجديد يعتبر من بين الأسماء الواعدة التي ينتظرها مستقبل كبير في سماء الكرة الأوروبية، إذ سيتحمل مسؤولية قيادة الهجوم رفقة مواطنه أسامة الإدريسي، الذي يشغل بدوره مركز المهاجم الجناح.

وتحدث ورد ماكس هويبرتس، مدير شؤون كرة القدم، عن ضم أبو خلال قائلاً: "كنا نبحث لبعض الوقت عن لاعب يمكنه شغل مركز الجناح ولديه بروفايل مختلف عما يوجد لدينا. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يلعب زكريا جيدًا في العمق كذلك"، وأضاف: "نحن سعداء لأننا تمكنا من التعاقد معه خلال هذه الانتقالات الصيفية.. والآن يعود الأمر إلى زكريا ليغتنم فرصته".

من جانبه قال أبو خلال: "أردت أن أقوم بهذه الخطوة، وأنا سعيد جدًا لوجودي هنا، ففريق الكمار من الألف إلى الياء ناد كبير. إنهم يلعبون كرة قدم جميلة، مع لاعبين جيدين وشبان يحصلون على الفرصة. هنا يمكنني تطوير نفسي أكثر".

وتعلم أبو خلال أصول كرة القدم رفقة فريق فيلم 2 الذي قضى برفقته 8 سنوات، لينتقل بعدها إلى الكبير أيندهوفن عام 2017. علاوة على ذلك لعب الجناح الأيمن أكثر من ثلاثين مباراة رفقة منتخب الطواحين الهولندية بمختلف الفئات العمرية.

يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر، والبالغ من العمر 19 سنة، شارك لأول مرة مع الفريق الأول لأيندهوفن في مواجهة ألكمار في الدوري الهولندي (12 مايو 2019)، كما خاض مباراة أخرى مع الكبار أمام هيراكليس في الموسم الجاري.