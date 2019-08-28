‪مدرب ساوثامبتون يحث بوفال على التطور والتركيز

أوعنا بلعيد

تحدث رالف هاسنهوتل، مدرب ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، عن وضعية المهاجم المغربي سفيان بوفال، مؤكدا أن مهاجم الأسود يحتاج إلى تقديم أوراق اعتماده بشكل أفضل وفرض نفسه داخل المجموعة، بحكم أنه يقدم بشكل أفضل كلاعب بديل، وتركيزه طيلة الدقائق التسعين سيمكنه من حجز مركزه الأساسي ضمن خططه.

وقال مدرب ساوتهامبثون أثناء سؤاله من قبل مراسل "دايلي ميل" الإنجليزية عما إذا كان سفيان بوفال قادرًا على بدء المباريات كلاعب رسمي منذ البداية، عكس ما حصل أمام برايتون عندما أشركه كبديل: "عندما أعلم أن لدي لاعبا جيدا في مقاعد البدلاء، فهذه مشكلة، وأنا غير متأكد من قدرة بوفال على التركيز لمدة 90 دقيقة".

كما طلب المدرب من لاعبه المغربي إثبات قدرته على بدء المباريات، بعد أن أشار إلى أن الجناح الذي تبلغ قيمته 16 مليون جنيه إسترليني يؤدي بشكل أفضل كلما لعب كورقة بديلة وأشركه في الشوط الثاني.

ويتطلع بوفال إلى إحياء مسيرته مع فريق "القديسين" بعد إعارته إلى نادي سيلتا فيجو الإسباني الموسم الماضي، وكان محل ثقة عندما ساهم في فوزه ناديه نهاية الأسبوع أمام برايتون، بعدما صنع الهدف الثاني لزميله في الفريق ناثان ريدموند.

ورغم المجهودات التي يقوم بها مهاجم الأسود إلا أن مدربه لم يقتنع بعد بأن اللاعب يمكن أن يصبح عضوا رئيسيا في فريقه، وهو ما دفعه إلى الحديث حول مباراة فولهام، مساء الثلاثاء، ضمن الدور الثاني من "كأس رابطة المحترفين الإنجليزية"، وحول إمكانية اختيار بوفال من البداية، قائلا: "اللعب من البداية يختلف قليلا، لأنه يجب عليك أن تكون شديد التركيز للغاية مع الكرة وبدونها، ولا أدري هل بوفال قادر على فعل ذلك لمدة 90 دقيقة..ما أعلمه أن لدي لاعبا جيدا في مقاعد البدلاء، وهو بديل جيد، وهذه مشكلة"، وأضاف: "إذا كنت جيدا جدا كبديل فإن المدرب يعتقد دائما أنه يمكنه الاعتماد عليك لاحقا ومنحك فرصتك في القادم من المواعيد".

ويحاول المهاجم المغربي التركيز رفقة فريقه من أجل ضمان مركز أساسي في تشكيلة "القديسين"، وفي الوقت ذاته تتناسل الأخبار حول اهتمام بعض الأندية بخدماته، لكنه لم يحسم مصيره بعد.