برادة يغادر إسبانيا لخوض تجربة جديدة بالخليج

أوعنا بلعيد

اقترب الدولي المغربي عبد العزيز برادة، لاعب فريق خيمناسيا دي تاراغونا (الدرجة الثانية بالدوري الإسباني)، من الانضمام إلى فريق الشحانية القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحدد مسؤولو الفريق القطري صانع ألعاب الأسود الأسبق ليحل مكان الأرجنتيني لوتشو، الذي غادر الفريق لخوض تجربة جديدة، ما دفع الطاقم التقني للمراهنة على خيار المغربي بحكم تجربته وخبرته.

ويرتقب أن يصل برادة إلى قطر خلال أقل من 48 ساعة، من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني في "اسبيتار"، قبل توقيعه رسميا للفريق الملقب بـ"المناطيح".

وينتظر أن ينتظم اللاعب السابق لفريق خيتافي الإسباني بمران ناديه الجديد بعد توقيعه رسميا، تأهبا لخوض مباراة السد، يوم السبت المقبل، ضمن الأسبوع الثاني من دوري نجوم قطر.

ويتمتع برادة بإمكانات كبيرة، كما تألق رفقة المنتخب الوطني الأولمبي وقاده إلى التأهل إلى أولمبياد لندن 2012؛ كما دافع عن قميص المنتخب الأول وسبق له أن ارتدى ألوان عدة فرق أوروبية بارزة، كمرسيليا الفرنسي وخيتافي الإسباني.