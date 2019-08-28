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كُتّاب وآراء
نهضة بركان يضم سفيان كركاش لثلاثة مواسم
نجح فريق نهضة بركان لكرة القدم في إتمام صفقة التعاقد مع سفيان كركاش، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية، قادما من فريق مولودية وجدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأعلن الفريق البرتقالي توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع سفيان كركاش، أفضى إلى توقيعه في كشوفاته، عقب حسم جميع تفاصيل العقد الذي يمتد لثلاث سنوات.
وحضر مراسم توقيع العقد كل من وكيل أعمال اللاعب والمدرب منير الجعواني، بمدينة الرباط، حيث يقيم ممثل الكرة البركانية، وذلك قبل ملاقاة الجيش الملكي وديا، اليوم الثلاثاء، وهي المباراة التي سيحتضنها المركز الرياضي المعمورة.
ويشغل اللاعب سفيان كركاش مركز الوسط الدفاعي، وسيحمل القميص رقم 6، قادما من سندباد الشرق، حيث تم اختياره الموسم الماضي كأحسن لاعب واعد في البطولة الاحترافية، بالإضافة إلى كونه خريج المدرسة البلجيكية من باب نادي كلوب بروج.
وكان الوافد الجديد قريبا جدا من حمل قميص الوداد الرياضي بعدما تَوصّلت إدارة الفريق الأحمر إلى اتّفاق نهائي مع نظيرتها من مولودية وجدة بخصوصه، غير أن الاختلاف حول بعض بنود العقد بين سعيد النصيري واللاعب كركاش حال دون إتمام الصفقة.
كما كان اللاعب قريبا من الانتقال إلى الدوري الإماراتي ليلعب بقميص العين، قبل أن يقرِّر العودة إلى المغرب؛ وكان قد لفت أنظار واهتمام فريقي الرجاء الرياضي وغريمه الوداد، قبل أن يحسم نهضة بركان صفقة ضمه بعدما وافق على شروطه الشخصية.