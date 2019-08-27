زياش يراهن على التألق في دوري أبطال أوروبا

أوعنا بلعيد

أكد الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، أن المجموعة عازمة على تقديم أفضل ما لديها من أجل بلوغ دور المجموعات ضمن مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، ما سيخول لها الذهاب بعيدا وعبور فخ المنافس القبرصي.

وسيلاقي بطل الدوري الهولندي منافسه أبويل نيقوسيا القبرصي، برسم إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي سيحتضنها ملعب "يوهان كرويف أرينا" مساء غد الأربعاء.

واختير صانع ألعاب الأسود للحديث خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، حيث كان برفقة مدربه الهولندي إيريك تين هاج، واستهل حديثه بالعلاقة التي تربطه بمحيط أياكس، قائلا: "لدي علاقات جيدة مع جميع اللاعبين في أياكس، وهو ما يسري على المدرب تين هاج..العلاقات والصداقات أمر مهم وجيد بالنسبة لأي لاعب".

كما تحدث زياش عن تسديد الركلات الحرة والتكنيك الذي يعتمده في مثل هذه المواقف، موضحا: "لكل لاعب طريقته الخاصة في تسديد هذه الركلات..أحيانا أعمل بطريقتي الخاصة في تنفيذ الركلات الحرة".

وحول مواجهة المنافس القبرصي الذي أظهر شراسة كبيرة في لقاء الذهاب، الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، أضاف المايسترو المغربي: "التعادل بدون أهداف خارج ملعبنا نتيجة صعبة بالنسبة لنا، لكننا الآن نلعب وسط جماهيرنا وفي ملعبنا، وإن قمنا بالأمور كما نجيد فعلها، فستسير على ما يرام".

واختتم صانع ألعاب الأسود حديثه بالقول: "كل لاعب يطمح إلى المشاركة في مسابقة دوري الأبطال.. سنقدم مائة في المائة من مستوانا وكل ما في جعبتنا من أجل بلوغ دور المجموعات من البطولة".

ويغيب عن صفوف أياكس الدولي المغربي الآخر نصير مزراوي، الذي طرد في الدقيقة 79 من مباراة الذهاب، لنيله الإنذار الثاني؛ بينما سيحتاج ممثل الكرة الهولندية للفوز على ملعبه بأي نتيجة من أجل التواجد في دور المجموعات، التي تجرى قرعته يوم الخميس المقبل.