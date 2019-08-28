مدرب "الأولمبي" يستعين بالنصيري وحكيمي ومزراوي

هسبورت - آمال لكعيدا*

وجه مدرب المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، الفرنسي باتريس بوميل، الدعوة لسبعة وعشرين لاعباً، استعداداً لمواجهة منتخب مالي، ضمن الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة، مقلصاً بذلك لائحته الأولية الموسعة والتي كانت مكونة من 67 لاعباً.

وفيما يلي قائمة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة:

مهدي بنعبيد (الفتح الرياضي) - سفيان بوزيان (ملينس البلجيكي) - عيسى السيودي (رجاء بني ملال) - عبد الرحمان كرنان (أولمبيك خريبكة) - محمد الدويك (الرجاء الرياضي) - أشرف داري (الوداد الرياضي) - عبد الكريم عبقار (مالقا الإسباني) - عبد المنعم بوطويل (الجيش الملكي) - إسماعيل كندوس (سانت جيلوز البلجيكي) - جواد الراجي (ليغانيس الإسباني) - نصير مزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي) - أيمن مريد (ليغانيس الإسباني) - حمزة الركراكي (نهضة بركان) - إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) - محمد مورابيط (أولمبيك أسفي) - زكارياء الوردي (الرجاء الرياضي) - أنس واحيم (أسنابروك الألماني) - اسماعيل بنقطيب (ليفانتي الإسباني) - أشرف حاكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) - محمد الزفراني (اسبانيول برشلونة الإسباني) - هشام بوسفيان (مالقا الإسباني) - يونس النصيري (ليغانيس الإسباني) - خالد الحشادي (فيتوريا ايستوبال البرتغالي) - أدم غسان (نورويتش سيتي الإنجليزي) - حمزة منديل (ديجون الفرنسي) - سفيان كيين (سالغنيتانا الإيطالي) - أمين الخماس (جينك البلجيكي).

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة ونظيره المالي، ستجرى يوم السبت 7 شتنبر 2019 على أرضية الملعب الكبير لمدينة مراكش على أن تقام مقابلة الإياب بمدينة باماكو يوم الثلاثاء 10 شتنبر.

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