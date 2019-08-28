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كُتّاب وآراء
الإصابة تبعد ليونيل ميسي أسابيع عن نادي البارصا
تعرض نجم برشلونة ليونيل ميسي لانتكاسة جديدة بخصوص إصابته في العضلة النعلية لقدمه اليمنى؛ والتي تحرمه من اللعب منذ بداية الموسم الحالي، ليغيب عن الملاعب لمدة شهر.
ولم يشارك "البرغوث" في مران فريقه الجماعي مجدد، اليوما الأربعاء، وشارك مرتين فقط في مران البرصا منذ الخامس من شهر غشت الجاري.
ووفقا لإذاعة "راك 1" الكتالونية فإن ميسي ربما تعرض لانتكاسة في منطقة الإصابة، أمس الثلاثاء، أثناء مواصلته عملية التعافي، لكن دون بيان رسمي صادر حتى الآن من النادي بطل إسبانيا.
وكان ميسي يهدف لدخول قائمة فريقه للمرة الاولى هذا الموسم استعدادا لمواجهة أوساسونا، السبت القادم، في الجولة الثالثة من "الليغا" على ملعب "ألسادار".
ويغيب عن صفوف البرصا، كذلك، المهاجمان الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي.
وكان برشلونة قد سقط في مباراته الأولى في البطولة أمام أثلتيكو بلباو بهدف نظيف، قبل أن يعود ويفوز على ريال بيتيس 5-2 في مباراة تألق فيها الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان؛ الذي سجل هدفين وصنع آخر.