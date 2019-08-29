الإصابة تُبعد داكوستا عن الملاعب أكثر من أسبوعين

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم عن إصابة لاعبه المغربي مروان داكوستا بتمزق في العضلة الخلفية؛ وقد حرمته من المشاركة في مباراة الفريق أمام الهلال السعودي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وكشف النادي عن غياب لاعبه لمدة أكثر من أسبوعين عن الملاعب، حيث يسافر إلى فرنسا لخوض برنامج علاجي.

وكان الاتحاد تعادل سلبيا مع الهلال في ذهاب دوري أبطال آسيا، لتصبح فرصة الهلال أفضل في التأهل للمربع الذهبي من خلال مباراة الإياب على ملعبه.